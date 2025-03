Nem sajnálták maguktól - Horribilis költekezés a Fidesz-frakciónál

Édes élet a KDNP-frakciónál - írtuk némi áthallással utalva arra, hogy a 168 óra gyűjtése szerint a kisebbik kormánypárti frakciónál kemény milliók vándoroltak el csak élelmiszer- és italvásárlására 2017-ben. A kereszténydemokraták a Lekvárosház Kft.-től is vásároltak (kétszer is) ajándékcsomagokat, 1 millió 201 ezer 339 forintért. A lap azonban most nagyvadra ment, és a Fidesz-frakció közpénz költekezesét térképezte fel.