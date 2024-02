Danó Anna;

vakcina;büntetés;Közbeszerzési Döntőbizottság;NNGYK;

2024-02-22 05:55:00

Tízmillió forintra büntették Müller Cecília hatóságát egy vakcinabeszerzési hibáért

Törvényességi ellenőrzés állapította meg, hogy az NNGYK nem tudta meggyőzően bizonyítani a beszerzés feltétlen szükségességét.

Tízmillió forintra bírságolta meg a Közbeszerzési Döntőbizottság a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) az őszi Moderna-vakcinabeszerzés miatt.

Az eljárást hivatalból indította a Közbeszerzési Hatóság elnöke, a Közbeszerzési Döntőbizottság február 20-án tette közzé az elmarasztalást. A törvényességi ellenőrzés megállapította, hogy az NNGYK nem tudta meggyőzően bizonyítani a beszerzés feltétlen szükségességét. Miként azt sem, hogy előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatók.

Mint emlékezetes, miután a kormány perben áll Pfizerrel az őszi szezon előtt csak a Modernától kért ajánlatot mintegy százezer dózisra, és azt is meglehetősen későn, csak november végén folytatták le a meghívottal a beszerzési tárgyalást. A Népszava elsőként írt arról, hogy a kormányzat Moderna vakcinát vásárol a fokozottan védendő lakossági csoportoknak. December elején lapunknak Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár mondta el, hogy azok kaphatnak az új vakcinából, akik egyébként a térítésmentes influenza-oltásra is jogosultak. Akkor az államtitkár kérdésünkre, hogy miért a Modernára esett a választás, hiszen korábban a Pfizer oltóanyaga volt leginkább elérhető az mRNS vakcinák közül, azt válaszolta: a Moderna gyártója adta a legkedvezőbb árat, a Pfizer nem is adott ajánlatot.

Tavaly januárban a Pfizer és a BioNTech pert indított a magyar állam ellen, mivel Magyarország 2022 novemberében az ukrajnai konfliktusra hivatkozva visszautasította a 2021-ben uniós keretszerződésben megrendelt hárommillió COVID-19 vakcina átvételét és kifizetését. Hasonló okból perlik egyébként Lengyelországot is, Romániában pedig azért robbant ki botrány, mert az akkori kormány túl sok vakcinát rendelt, ezzel pedig kárt okozhattak a román költségvetésnek.