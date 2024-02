Juhász Dániel;Frank Zsófia;

Budapest;áldozatok;pedofília;felelősség;fáklyás felvonulás;elnöki kegyelem;

2024-02-21 19:50:00

„Szeretnénk tudni, pontosan kik a kegyelmi botrány felelősei” – Több százan vonultak fel fáklyákkal a pedofília áldozataiért

Az Orbán-kormány által bejelentett intézkedések nem oldják meg a rendszer problémáit – hangzott el az Országos Közös Akarat szerda esti gyermekvédelmi demonstrációján. A civilek szakmai javaslatok kidolgozásába kezdtek, várják a kormánypárti politikusokat is.

Több százan vettek részt szerda este azon a budapesti fáklyás felvonuláson, amelyet az Országos Közös Akarat, civilek és diákszervezetek kezdeményeztek, hogy kiálljanak a bántalmazott gyerekek, fiatalok mellett, ezzel együtt felhívják a figyelmet arra, a kormány nem tesz eleget azért, hogy a súlyos gyermekbántalmazási eseteket megakadályozza - erre világított rá az a kegyelmi botrány is, ami miatt Novák Katalin államfő lemondásra kényszerült. A köztársasági elnök ugyanis kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofilügyeit eltussoló, jogerősen elítél egykori igazgatóhelyettesének.

– Az Orbán-kormány által bejelentett intézkedések – mint a gyermekvédelmi törvény és az alaptörvény tervezett módosítása - nem oldják meg azokat a problémákat, amelyekkel a rendszer küzd - erről Meleg Sándor szociális munkás beszélt a Szent Gellért téren, ahol a demonstrálók gyülekeztek. Szerinte a kormányzat hozzáállását jól mutatja, hogy a gyermekvédelemért és a szociális területért is felelős miniszter, Pintér Sándor nem ment el a parlament Népjóléti Bizottságának legutóbbi ülésére, ahogy a kormánypárti képviselők sem. – A gyermekvédelmi rendszerben a problémákat megelőzni kell, az utólagos büntetések helyett olyan rendszert kell kialakítani, amelyben a bántalmazások nem történhetnek meg – hangsúlyozta.

A fáklyás menet este fél hatkor indult el a Kossuth tér felé. Bercsek Blanka, az Egységes Diákfront képviselője arra kérte a jelenlévőket, csendesen vonuljanak, mert ez most a megemlékezés ideje, és nem a jogos haragé.

– Úgy gondoltam, nem jövök ki, mert nagyon fáradt vagyok, de annyira felháborított a kegyelmi ügy, hogy mégis itt vagyok – mondta lapunknak egy fiatal fiú, majd egy idős hölgy vette át a szót: szerinte azokat a milliárdokat, amiket a kormány például stadionépítésre költött, a gyermekvédelem megerősítésére kellett volna fordítani. - Ebben az egészben a legfőbb felelős a miniszterelnök, Orbán Viktor – vélekedett.

- Nagyon fontos, hogy tovább görgessük ezt az ügyet, még úgy is, ha ez most nem egy hatalmas tüntetés. Szeretnénk tudni, pontosan kik a kegyelmi botrány felelősei, mi a kegyelmi döntés indoka, Orbán Viktornak van-e köze hozzá? Nem vádaskodni szeretnénk, hanem az igazságra vagyunk kíváncsiak - mondta egy másik, gimnazista résztvevő. Menet közben külföldi turisták is érdeklődtek lapunk munkatársánál a fáklyás felvonulás okairól. Miután tájékoztattuk őket, azt válaszolták: megértik, hogy emiatt az ügy miatt az utcára vonulnak az emberek. A menet este hétkor érte el a Kossuth teret, nem sokkal később a szervezők bejelentették a demonstráció végét, hangsúlyozva: a cselekvésnek ezzel nincs vége.

-Ezzel a demonstrációval az a célunk, hogy megemlékezzünk azokról a gyerekekről, akik áldozatai a rendszernek. Azokról is, akik már nincsenek köztünk, mert öngyilkosságot követtek el a bántalmazások miatt. Sajnos ilyen is történt - erről Kiss Gergő, az Egységes Diákfront elnökségi tagja beszélt lapunknak. Mint mondta, a következő lépés az lesz, hogy civil összefogással szakmai javaslatokat dolgozzanak ki a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. A folyamatba később a politikai pártokat is szeretnék bevonni – nemcsak az ellenzéki, hanem a kormánypárti politikusokat is.