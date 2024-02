P. L.;

2024-02-23 14:08:00

A XVI. kerületi Fidesz egy pedofília elítéléséről szóló határozatba is beleíratta, hogy legyen lehetőség közpénzen nyaralni

Az említett utakon az intézményvezetők és esetenként a fideszes kerületvezetés szórhat el néhány millió forintot valamelyik külföldi turistaparadicsomban.

Előterjesztést nyújtott be a XVI. kerületi önkormányzatban a pedofília elítéléséről, ezt azonban a Fidesz csak úgy volt hajlandó megszavazni, hogy beleírták a közpénzből finanszírozott tanulmányutak szervezésének lehetőségét - írta szerkesztőségünknek is elküldött közleményében az ellenzéki párt.

A Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggő erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására című dokumentumba szó szerint a következő kiegészítést: „Élő kapcsolatot tartson fent az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó iskolákkal. Azok igazgatóival intézményvezetői értekezlet és tanulmányút keretében is továbbfejlessze a kialakult kiváló, a kölcsönös bizalmon alapuló szakmai kapcsolatot.”

A Demokratikus Koalíció ezt úgy értelmezte, hogy „a fideszes képviselők még egy pedofília elítéléséről szóló előterjesztésben is csak a saját luxusukat nézik, jól sikerülhetett a tavalyi nizzai és barcelonai út”, amivel az ellenzéki párt arra célzott, hogy minden évben van egy külföldi tanulmányút, amely elsősorban a helyi iskolák vezetőinek szól, noha az önkormányzat már tíz éve nem fenntartója az intézményeknek. Többnyire turistaközpontokba szervezték ezeket a látogatásokat, legutóbb például a francia Riviérára utazott XVI. kerületi küldöttség, ahová a résztvevőket elkísérte Kovács Péter fideszes polgármester, a helyettesei, fideszes képviselők, irodavezetők, valamint egy mezőőr is. De szerveztek úgynevezett tanulmányutat a festői tengerpartjáról nevezetes szicíliai Castellammare del Golfo kisvárosba is még 2018-ban. Ezen tanulmányutakról nem készültek beszámolók, semmiféle információ nem tudható a hivatalos programokról, mint ahogy azt sem, milyen szempontok alapján választották ki az utazásokat lebonyolító irodákat.

A szicíliai útért hatmillió forintot fizettek a magyar adófizetők, egy évvel később, 2019-ben Barcelonában járt a delegáció, akkor pedig már nyolcmillióra rúgott a számla. Természetesen nincs nyoma annak, hogy felkerestek-e bármilyen iskolát, de többen jártak viszont a barcelonai futballklub múzeumában. 2021-ben Szentpétervárt, 2022-ben pedig Porto városát keresték fel. Kovács Péter polgármester az ügyet firtató kérdéseket azzal hárította el, hogy „már nem élünk a szocializmusban”, hogy a külföldi utakról kötelező legyen beszámolót vagy hangulatjelentést írni.

