Elérte a hatást a lengyel fordulat, az EU több mint 137 milliárd euró forrást szabadít fel a kelet-európai ország előtt

Á. Z.;

Európai Unió;igazságszolgáltatás;támogatás;Lengyelország;Donald Tusk;jogállamiság;Ursula von der Leyen;

2024-02-23 13:33:00

Csak egy kis jogállamiság kell, és voilà, megy a pénz.

Mély benyomást keltettek bennünk az erőfeszítéseik a jogállamiság helyreállítása érdekében – jelentette be pénteki varsói sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosításáért tett lépések fejében az EU a jövő héten 137 milliárd eurót tesz elérhetővé Lengyelország számára az eddig zárolt helyreállítási és kohéziós támogatásból.

Ursula von der Leyen pénteken Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel az oldalán állt a nyilvánosság elé a hírrel, mindössze három nappal azután, hogy Adam Bodnar lengyel igazságügyi miniszter Brüsszelben bemutatta azt a kilenc törvényjavaslatból álló cselekvési tervet, amellyel a Tusk-kormány szavatolná az igazságszolgáltatás függetlenségét a legalacsonyabb szintű bíróságoktól az alkotmánybíróságig. Nem mellesleg ha a lengyelek rendezik a konfliktusukat az Európai Bizottsággal ,Magyarország az egyedüli EU-tagállam maradhat, amely ellen eljárás folyik a lisszaboni szerződés 7. cikkelye alapján.

Az Európai Bizottság azután döntött a támogatás befagyasztásáról, hogy az előző varsói kormány a vezető koalíciós párt, a Jog és Igazságosság (PiS) híveit ültette vezető igazságszolgáltatási pozíciókba, így létrehozta a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamaráját, amely a 2022-es megszűnéséig egyedül bírhatott szankcionálási jogkörrel a lengyel igazságszolgáltatásban. 2021 júliusában a lengyel alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy az uniós jog nem élvezhet előnyt a lengyellel szemben, de megkérdőjelezte az Európai Unió Bíróságának a joghatóságát is.

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.



These efforts are decisive.



Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1