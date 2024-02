Á. B.;

Hivatalosan is bejelentették, Pokorni Zoltán sem indul újra a polgármesteri tisztségért

Budapest a XII. kerületben az eddigi helyettese kéri majd a választók bizalmát.

Nem indul újra a polgármesteri posztért Pokorni Zoltán a főváros XII. kerületében. A Fidesz az eddigi alpolgármestert, Fonti Krisztinát küldi harcba - derül ki a Telex cikkéből.

„A hegyvidéki Fidesz csoport ma este megválasztott polgármesterjelöltnek. Örülök neki, köszönöm, hogy ilyen sokan bíznak bennem, büszke vagyok rá. Nehéz dolgom lesz Pokorni Zoltán után. 20 éve dolgozom vele, most az a terv, hogy a helyére lépjek. Nem lesz könnyű” - fogalmazott a jelölt.

A portál cikkében emlékeztetett, hogy Fonti Krisztina meglehetősen aktívnak számít a Facebookon, szinte minden hivatalos megmozdulását dokumentálja az oldalon. Közlése szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatritkítási ügyében is ő írt levelet Karácsony Gergely főpolgármesternek. Pokorni Zoltán ellenében kifejezetten nehéz dolga volt az ellenzéknek, a korábban fajsúlyos fideszes politikust 2006 óta négyszer is megválasztották. Ellenzéki kihívóból is akad: a Momentum Mozgalom a korábbi rendőrkapitányt, Farkas Csabát, az LMP pedig volt elnökét, Kendernay Jánost indítja. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKPP) vezetője, Kovács Gergő ugyancsak beszáll a küzdelembe.