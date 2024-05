Szabadi Klaudia;

évforduló;Formula 1;Ayrton Senna;

2024-05-01 11:05:00

Van egy agyonhallgatott titok – Harminc éve halt meg az autóversenyzés zsenije, Ayrton Senna

Kultusza Brazíliában töretlen, alapítványa ma is működik.

Harminc éve, 1994. május 1-én Ayrton Senna, minden idők legjobb Formula-1-es autóversenyzője – ezt Niki Lauda mondta róla – életét vesztette a San Marinó-i Nagydíjon, az imolai versenypályán, a Tamburello-kanyarban, ahol a 221 kilométer per órás sebességgel csapódott a betonfalnak. Annak a tragikus hétvégének a pénteki szabadedzésen a pártfogoltja, a kezdő, szintén brazil versenyző, Rubens Barichello is balesetet szenvedett. Szerencsére az ijedtségen és néhány karcoláson kívül nagyobb baja nem esett, viszont szombaton, azaz április 29-én Roland Ratzenberger, az ígéretes osztrák versenyző az időmérő edzés közben életét vesztette.

Ayrton Sennára emlékezünk, akinek a halálát máig nem tudta feldolgozni Brazília, és akiről pályatársai is úgy nyilatkoznak: nagyobb ember volt autón kívül, mint belül.

Ayrton Senna igazi bálvány Brazíliában - és szerte a világon.

Ayrton Senna da Silva emléke nem kopik, és erről hazájában, Brazíliában gondoskodnak is: megannyi tér, utca, sétány és alagút kapta a Senna nevet. A vonat, amellyel a Forma-1-es versenypályához eljuthatunk, az interlagosi megállónál már eszünkbe juttatja, hogy Brazília hőse az idők végezetéig az ország bálványa marad: csillogó, króm emléktábla vonzza magára az ember tekintetét.

Aki írt neki, annak pénzt küldött

Érthető, hogy a Senna-kultusz nem szűnik, hiszen a háromszoros világbajnok nem csupán csodálatos tehetség, nagyszerű sportember volt, de imádta a hazáját, és minden erejével azon volt, hogy a köztudottan szegény brazil népen, elsősorban a gyerekeken segítsen.

Abban hitt, hogy az oktatás a jólét, a boldogulás kulcsa, ezért a kezdetektől fogva adakozott.

Eleinte mindenféle kidolgozott koncepció nélkül tette ezt, aki írt neki, annak pénzt küldött, aztán rájött, hogy ennél sokkal többet akar. Életre hívta a Senna Alapítványt, de tragikus halála miatt már nem érhette meg a Senna Intézet – Instituto Ayrton Senna – létrejöttét. Nővére, Viviane vállalta öccse megálmodott terveinek megvalósítását.

Az intézet programjai a Brazíliában élő gyerekeket állítják középpontba, és céljuk, hogy olyan képességekre tegyenek szert, amelyek hozzásegítik őket a sikeres élethez. Tevékenységi köre szerteágazó, az oktatástól a karriertanácsadásig terjed, és egyik legfontosabb célkitűzése, hogy emelje a brazil gyerekek műveltségét. Megalapítása óta a brazil városok mintegy 30 százalékában támogat iskolákat, közvetlen tanulási lehetőségeket biztosítva több mint 20 millió gyermek számára. Csaknem egymillió tanár, oktató számára tette ingyenesen elérhetővé továbbképzési anyagait, sőt, tanterveket, könyveket, oktatáshoz nélkülözhetetlen eszközöket adományoz folyamatosan az iskoláknak.

Újra lesz maraton

Az interlagosi versenypályán, ahol Senna 1991-ben, szinte ember- és természetfeletti módon győzött, beragadt váltóval tette meg az utolsó 6 kört, pontosan 20 éve minden F1-es futam előtti héten emlékmaratont rendeznek a tiszteletére. Fővédnöke, Bianca Senna, a pilóta unokahúga is rendszeresen végigfutja a 42 195 métert. 2020-ban azonban a pandémia miatt le kellett fújni a versenyt.

E sorok írója is rendszeresen részt vett a könnyűnek egyáltalán nem mondható, lapos, sunyi emelkedőkkel és lejtőkkel, hosszú kanyarokkal megépített pályán rendezett futóversenyen, így legutóbb Bianca Sennával arról beszélt, vajon mikor lesz újra Senna-maraton. Akkor Senna unokahúga nagyon csalódott volt:

„Fogalmam sincsen, hogy mit hoz a jövő. Szerintem a tavalyi volt az utolsó verseny. A Senna shopot is be kellett zárnunk” – mondta Bianca szomorúan, ám az idén a maratonisták és a Senna-fanok kitörő örömére februárban közzétették a hírt, hogy május 1-jén ismét lesz maraton. A nevezési díj természetesen a Senna Intézet kasszájába kerül, a bevételből ugyancsak a szegény sorsú gyermekeket támogatják.

Bolsonaro és Orbán, avagy a két Mussolini

Marcus Vinicius De Vicenzo Vieira Dos Santos, a Senna család közeli barátja nyilatkozott az örömhírről, hiszen ő is minden évben részt vesz a maratonon.

„Ez nekem olyan, mint valami születésnapi ajándék – kezdte Marcus, akinek mindig könnyes lesz a szeme, ha a 34 évesen elhunyt versenyzőre gondol, hiszen gyerekkora óta ismerte és imádta, imádja a mai napig. – A pandémia idején borzalmasan csalódottak voltunk, nemcsak én, mindenki, akinek fontos Ayrton és mindaz, amit létrehozott. A halála felfoghatatlan veszteség egész Brazíliának. Azt hittük, egy napon elnök lesz belőle. Ő méltó lett volna rá” – mondta Dos Santos.

Rafael Vergueiro a kezdetektől a koronavírus kitöréséig a Senna Intézet sajtófőnöke volt. Ugyancsak minden évben lefutotta kollégáival együtt a maratont, ő azonban keményebben fogalmazott, mint Marcus.

„Brazíliában évtizedek óta dúl a korrupció. Dilma Russeftől kezdve Jair Bolsonarón át, minden hatalmon lévő politikus és a kormánya csak a népet sanyargatta – magyarázta Rafael. – Jair Bolsonarót sikerült eltakarítanunk, ő olyan volt, mint a maguk Orbán Viktorja. Nem is titkolta, hogy a példaképe. Engem mind a kettőjük Benito Mussolinire emlékeztet. Tönkretették az országot, és nem lehet tudni, Brazília mikor áll talpra végre” – tette hozzá Vergueiro, aki természetesen feleségével együtt újra rajthoz áll Senna emlékére.

Háború a családdal

Visszatérve Ayrton Senna tragikus halálára, számtalan, szinte őrölt összeesküvés-elmélet is született a balesettel kapcsolatban. Egyesek azt állították, jéggolyóval „leszedték”, ezért nem találták meg a puskagolyót a fejében, mások szerint úgynevezett blackoutja volt. A versenyautóját tervező és építő mérnökök közül ketten is gyilkosság vádjával álltak bíróság elé, és csak 1999-ben mentették fel őket, amikor is arra jutottak, hogy az autóban eltört a kormányoszlop. A blackout, magyarul, hogy egy-két pillanatra kihagyott volna Senna agya, azért kizárható, mert a fékpedált tövig nyomva találták.

Van azonban egy agyonhallgatott titok, amelyet egy brazil oknyomozó újságíró kezdett el feltárni. Kutatásai alapján kiderült, hogy Senna eleve nagyon ideges volt a halála előtti héten. Tehetős családból származott, a szülei imádták és támogatták, de magyar származású szerelmét, az akkor még szegény és ismeretlen Adriana Galisteut nem fogadták el. Olyannyira, hogy az újságíró szerint Senna öccse, Leonardo, anyai nyomásra egy hamisított, összevágott hangfelvétellel, azaz kazettával a zsebében utazott Olaszországba, amellyel azt akarták bebizonyítani, hogy Adriana megcsalja Ayrtont. A brazil riporter szerint Ayrton nem hitte el, és olyan ideges lett, hogy végül azt mondta: „Ha nem hagyjátok ezt abba, Portugáliába költözöm Adrianával. Feleségül akarom venni, és ezt nem akadályozza meg senki!”

Állítólag egy jachton találkozott az öccsével, akit Senna akkor dühödten ott is hagyott. A család nem beszél erről, de archív videófelvételek bizonyítják, hogy nem engedték oda a zokogó Galisteut a ravatalhoz, helyette Senna korábbi barátnőjét, az ismert modellt és műsorvezetőt, Xuxa Meneghelt hívták oda.

Reálisan nézve azonban nem lehet kijelenteni, hogy Senna magánéleti okok miatt halt meg, hiszen éveken át nyomoztak, és az egyetlen, amit tényként lehet kijelenteni: meghibásodott az autó, Sennának pedig nem volt szerencséje. Ha tíz centivel lejjebb vagy feljebb találja el az egyik eltört alkatrész, a saját lábán lesétál a pályáról.

Sennának, az eső királyának nem volt lehetősége, hogy minden álmát valóra váltsa. De rövid élete alatt olyan örökséget hagyott egész Brazíliának, hogy az ország a mai napig siratja őt.