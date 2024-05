Bialkó László Gergő;

liberalizmus;Francis Fukuyama;

2024-04-30 16:05:00

Francis Fukuyama új könyvében borús kép bontakozik ki a liberális eszméről

A történelem vége és az utolsó ember című művével világhírűvé vált filozófus ezúttal A liberalizmus vesszőfutásáról értekezik.

Francis Fukuyama talán az egyik leginkább félreértett kortárs gondolkodója a politikai- és társadalomfilozófiának. Leghíresebb (és leghírhedtebb) műve A történelem vége és az utolsó ember, amelyben a hétköznapi vélekedés szerint az amerikai filozófus amellett érvel, hogy a Szovjetunió összeomlása után a társadalmi berendezkedések között kiütéssel győzött a liberális demokrácia és ezzel véget ért a történelem. Aki azonban végigrágta magát ezen a köteten, az tudja, hogy ez így, ebben a formában nem igaz és Fukuyama nem a liberalizmus diadalát hirdette (inkább csak annak szellemi meghaladhatatlanságát). Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már ebben a főművének tekintett könyvében is megkérdőjelezi a liberális demokráciára berendezkedő társadalmak hosszú távú fennmaradását, sőt, még olyan jóslat is kiolvasható az 1992-ben megjelent kötetéből, amely szerint a jövőben nagy valószínűséggel nihilista háborút indítanak majd a liberális demokrácia ellen – méghozzá éppen annak saját gyermekei.

Mindezeket figyelembe véve – és mert nagyon úgy tűnik, hogy az élet igazolta a filozófus ezen meglátásait – korántsem meglepő, hogy Fukuyama A történelem vége után 30 évvel a liberális eszmével kapcsolatos elégedetlenségekről értekezik. Nincs nagy meglepetés abban sem, hogy az angolul eredetileg 2022-ben (magyarul idén) megjelent A liberalizmus vesszőfutása című mű második oldalán már fel is tűnik Donald Trump, Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro és Orbán Viktor neve, vagyis sejthető, hogy milyen irányba tart a könyv mondanivalója.

Mindenekelőtt azonban Fukuyama leszögezi, hogy liberalizmus alatt nem a pártpolitikai meghatározást, hanem az eszmét érti. Azt az eszmét, amely a XVII. század második felében jelent meg, és amellett szállt síkra, hogy a kormányok hatalmát törvények korlátozzák, és olyan intézmények jöjjenek létre, amelyek védik az egyének jogait. És bár a filozófus már a könyv elején kijelenti, hogy az ezzel kapcsolatos értékek mellett kíván érvelni, mégis a mű nagy részében a liberalizmus kritikája és nem a védelme mellett felállított érvek kapnak hangsúlyosabb szerepet. Ezt Fukuyama azon – folyton visszatérő – megállapítása is igazolja, amely azt hangsúlyozza, hogy sok igazság van a liberalizmus különböző kritikáiban.

Ez talán elsőre túlzásnak tűnik, hiszen az amerikai gondolkodó így is próbálja menteni a menthetőt. Rámutat például arra, hogy a liberalizmussal szemben felhozott bírálatok egyike sem tudja meggyőzően szemléltetni, miben is téved tuljadonképpen ez az eszme. Mindezek ellenére azonban mégiscsak borús kép bontakozik ki az olvasó előtt a liberalizmus vesszőfutásáról, melyet végső soron mi magunk okoztunk.

Fukuyama ebben a könyvében is nagy tudásanyagot mozgat és árnyaltan mutatja be a különböző politikai eszmék változását, a végére azonban mégis az lesz a legerősebb konklúzió, hogy ezt bizony „túltoltuk” és fő a mértékletesség. Ennek a megállapításnak az igazságával nehéz vitatkozni, a mostani világpolitikai helyzetet tekintve azonban kicsit kevésnek tűnik.

És talán ez a legnagyobb baj A történelem végéhez szokott Fukuyama-olvasó számára, hogy A liberalizmus vesszőfutása mind terjedelmében, mind konklúziójában kevés. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a filozófus főműve is először csak tanulmányként jelent meg, hogy aztán több módosítás után nyerje el azt a formáját, melyet ma is ismerünk, reménykedhetünk benne, hogy Fukuyama nem hagyja annyiban és a jövőben a mostaninál részletesebben is kifejti a liberalizmussal kapcsolatos elégedetlenkedések szellemi hátterét.

Infó: Francis Fukuyama: A liberalizmus vesszőfutása. Európa Kiadó, 2024