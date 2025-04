Lassan az egész világ kiakad Orbánon

Továbbra is komoly hullámokat kavar Orbán Viktor 10 nappal ezelőtti, tusnádfürdői beszéde a világban. A The Washington Post oldalai után a CNN-en futó műsorában is elmagyarázta a világ egyik legbefolyásosabb külpolitikai újságírója, Fareed Zakaria, hogy mi a gond a magyar miniszterelnök illiberális fordulatával.