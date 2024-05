nepszava.hu;

Izrael;Benjamin Netanjahu;háború;Hamász;Rafah;

2024-04-30 17:18:00

Benjamin Netanjahu: Szó sincs a háború leállításáról, mindenképpen bevonulunk Rafahba

Az izraeli miniszterelnököt nem hatja meg, hogy lesz-e tűzszünet vagy túsz-, illetve fogoly-csere, amíg nem ér el totális győzelmet a Hamász ellen.

Izrael hadműveletet hajt végre a Hamász ellen a dél-gázai Rafah városában, függetlenül attól, hogy létrejön-e a tűzszünet és a túszok kiszabadítása, vagy sem – idézte a Sky News Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Hivatalának közleménye szerint a kormányfő leszögezte: „Szóba sem jöhet az az elképzelés, hogy leállítjuk a háborút, mielőtt elérnénk annak összes célját.”

A Reuters szerint az elmúlt napokban megerősödtek a várakozások, hogy Egyiptom közvetítésével újraéledhetnek a tárgyalások a tűzszünetről a gázai túszok és az izraeli foglyok kölcsönös cseréjéről Izrael és a Hamász között. Netanjahu nyilatkozata azonban ismét kétségessé teszi a Kairóban tervezett újabb egyeztetést, amelyhez egyébként Izrael tett javaslatot, abban a tűzszünetre és a tavaly október 7-én túszul ejtettek, és még mindig fogvatartottak elengedésére.

Feltehetően a fentiek érdekében, a megállapodást elősegítendő kedd este érkezik Tel-Avivba Antony Blinken amerikai külügyminiszter, azonban a Hamász vezetői is bizonytalanok, mert attól tartanak, hogy ha el is engedik a túszokat, nincs garancia arra, hogy Izrael felhagy a korábban bejelentett megtorlással, ami a Hamász felszámolását, megsemmisítését jelentené. Ugyanakkor az izraeli kormány is megosztott, s többen abban reménykednek, hogy ezt Benjamin Netanjahu mozgásterét is szűkíti.