Kaposváron folytatta szupertitkos országjárását Orbán Viktor

Szita Károllyal diskurálgatott.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kaposváron folytatta vidéki kampánykörútját; megbeszélést folytatott az 1980 és 1989 között Krakus Péter fedőnév alatt, Somogy megyei III/II-es ügynökként tevékenykedő fideszes Szita Károly polgármesterrel, és találkozott kaposvári választópolgárokkal is.

Ez Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök MTI-hez eljuttatott közleményéből derült ki, ugyanis a kormányfő olyan látványosan kerüli a nyilvánosságot, hogy még a kampányeseményeiről is csak utólag küldenek értesítést.

Orbán Viktor az eseményen arról beszélt, hogy borotvaélen táncol a világ; a béke és egy mindent elpusztító háború határán van az emberiség. Mi, magyarok két világháború árán tanultuk meg, hogy a háború rossz dolog, egy pusztító áradat, ami mindent magával sodor. Mindenekelőtt persze halált, szenvedést hoz, de elviszi a családok megtakarítását, a házat, a jószágot is. Porig rombolja az ország gazdaságát, az égbe löki az árakat is. Ezért amikor mi a béke mellett beszélünk, nemcsak az emberéletet védjük, hanem a gazdaságunkat is - magyarázta a miniszterelnök.

A legfontosabb, békét kell teremteni, és mivel a Nyugat finanszírozza, nekik kell tenniük a háború befejezéséért is. Az európai intézményekbe „békepárti”, jobboldali képviselőket kell küldeni, a baloldali „háborúpártiak” helyett - közölte Orbán Viktor. A háborút elindító agresszor Vlagyimir Putyin felelősségét a miniszterelnök ezúttal sem firtatta egy árva mondat erejéig sem - legalábbis Havasi Bertalan beszámolója alapján.

Korábban írtunk róla, hogy a miniszterelnök nemrég a Veszprém megyei Nemesgörzsöny egyik magtárában győzködte a gazdákat, aztán Győrbe ment, majd néhány budapesti kerületben is járt, esetenként Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt oldalán. Ezekről mind-mind csak utólag értesült a nyilvánosság.

A magát amúgy rendszerint utcai harcosként és szabadságharcosként aposztrofáló miniszterelnök látványosan kerüli a nyilvánosságot, olyannyira, hogy még az ünnepi beszédeire is csak szigorúan ellenőrzött Fidesz-híveket engednek be. 2023. október 23-án például megírtuk, hogy Veszprémben is többen kiakadtak, amiért a beszédre a megbízható híveket buszoztatták fel, a helyiek közül pedig sokan kiszorultak, mert regisztrálniuk kellett volna. Mint mindig, a miniszterelnök akkor is kordonok és fémdetektorok védelmében szólalt fel, igaz, a Tanítanék Mozgalomnak végül sikerült bejutnia a 2024. március 15-i ünnepi beszédére.