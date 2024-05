P. L.;

Orbán Viktor: Az első hazugság, hogy az ország jó állapotban van, míg a második, hogy az ellenféltől félni kell

Na jó, ezt nem most mondta, hanem 2008-ban.

A Kard blog bukkant rá egy korábbi, 2008-ban készült Orbán Viktor-interjúra, ahol a későbbi kétharmados felhatalmazású miniszterelnök még ellenzékben egészen elgondolkodtató utócsengésű mondatokat fogalmaz meg a később a NER elsőszámú producerévé avanzsáló Rákay Philipnek nyilatkozva a Hír TV-ben.

Az akkor ellenzéki vezetőként politizáló Orbán arról beszél, miből is áll a kormányzati hirdetéseken keresztül sulykolt, gyakorta hazugságokra építő kampány. Amikor Rákay azt kezdi el fejtegetni, hogy az újsághirdetésekben felfestenek valamilyen árnyképet, amivel lehet kardozni, Orbán Viktor azzal folytatja, hogy ezek a hirdetések a hazugsághadjárat részei. Mint mondja, a hazugság mindig két részből áll, ezeket a következőképpen fogalmazza meg:

Az akkori ellenzéki vezető úgy folytatja, mindez azért nagyon veszélyes, mert nincs egy felsőbbség, ami igazságot osszon az ilyen esetekben. Az emberek többsége ilyen, vagy olyan álláspontra jut, ami mindig magában rejti azt a kockázatot, hogy becsapják őket. Orbán szerint azonban nem lehet ezt vég nélkül csinálni, az emberek ezt előbb-utóbb megelégelik és csúnya vége lesz.

A Telex felidézi, hogy ugyanez a blog bukkant rá korábban egy 2007-es Orbán-interjúra is, amikor is a későbbi kétharmados miniszterelnök az Echo TV-ben azt fejtette ki, mennyire hatásos, amikor egy adott kormány az emberek fizikai biztonságával riogat. „A legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nemcsak Magyarországon, hanem máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét, vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül, a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek” - fogalmazott a mostanában konstans háborúval riogató Orbán Viktor. Érdekesség, hogy mindemellett akkor még úgy vélekedett, hogy ennek a húzásnak igazán a harmadik világbeli országokban lehet hatása, mert Európában azért mégiscsak fejlettebb a civilizáció és az emberek átlátnak a szitán.