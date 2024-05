Á. B.;

uniós csatlakozás;Orbán Balázs;

2024-05-01 16:19:00

Orbán Balázs: Le kell váltani a kapitányt, mielőtt jéghegynek kormányozza Európa hajóját

A kormányfő politikai igazgatója szerint a most következő európai parlamenti választás a legjobb alkalom, hogy Európa népei visszaszerezzék az irányítást saját kontinensük és saját jövőjük felett.

A 2004-es bővítés az Európai Unió utolsó sikeres vállalkozása - jelentette ki egy, az Indexen megjelent véleménycikkében Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs annak apropóján osztotta meg gondolatait a kormánykommunikáció irányítása alatt álló portálon, hogy hazánk 20 éve csatlakozott az EU-hoz. Szerinte ezen időszak alatt kitanultuk a szövetség működési módját és megtanultunk járni annak rejtekútjait. Ezt a tudást pedig képesek vagyunk Magyarország javára kamatoztatni - jegyezte meg. Jutott hely a nyugat bírálatának is, ami át akarja írni a magyar jogrendet, bele akar szólni, mi szerepelhet a magyar alkotmányban,

Orbán Balázs úgy véli, ez nem állja meg helyét a külvilágban sem. Európa eljelentéktelenedőben van, s ha emellé még lekezelő is, ha ideológiai alapon hoz gazdasági és politikai döntéseket, azzal csak ront a helyzetén - fűzte hozzá. Kifejtette, ha Európa meg tudná találni helyét a most következő világrendben, akkor el tudná kerülni saját eljelentéktelenedését. Európának belátható időn belül meg kell tanulnia a világhoz való ilyetén viszonyulást, s legolcsóbban ebből tőlünk, magyaroktól vehet leckét.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint meg kell menteni magunkat és Európát. Mi, magyarok bármennyire is úgy érezzük, „a pökhendi Brüsszel” egye meg, amit főzött, dőljön rá akkor a ház, hiba lenne erre a konklúzióra jutnunk. Sorsunk az Európai Unióval nemcsak az integráció ténye miatt, hanem földrajzi, gazdasági kulturális és civilizációs okokból is összeforrt. Ha a hajó elsüllyed, vele süllyedünk mi is - jegyezte meg, hozzátéve, hogy nekünk ugyan kötelességünk bekészíteni a mentőcsónakot, de abban hánykolódni a viharos tengeren nem ugyanaz, mint egy óceánjárón. Ezért a legbölcsebb, amit tehetünk, ha leváltjuk a kapitányt, mielőtt jéghegynek kormányozza Európa hajóját. Erre pedig lehetőség éppen most, bő húsz évvel a csatlakozás után adódik.

„A most következő európai parlamenti választás a legjobb alkalom, hogy Európa népei visszaszerezzék az irányítást saját kontinensük és saját jövőjük felett. Európa itt van, s a mienk. El a kezekkel!” - zárta gondolatait Orbán Balázs.