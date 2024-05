Á. B.;

2024-05-01 15:56:00

Dobrev Klára: Mindenki, aki az ellenzéket gyengíti, megosztja, bántja, az Orbán Viktor rendszerét erősíti

Nevének említése nélkül, de alighanem Magyar Péternek üzent az árnyék-miniszterelnök.

Jobboldali támadás alatt áll Magyarország uniós tagsága és a munka becsülete is - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője a Városligetben tartott majálison.

Dobrev Klára azt hangoztatta, bár Magyarország ott van Európában, a magyarok utazhatnak, tanulhatnak, vállalkozhatnak, de az ország szégyenpadra került, a magyarok keresik a legkevesebbet Európában, itt az egyik legalacsonyabb a nyugdíj, a legrosszabb az egészségügy, itt romlott a legjobban az oktatás, miközben soha nem látott pénzeső zúdult az országra. Ezt azonban Orbán Viktor rokonsága, szomszédsága ellopta, amit nem szabad hagyni. Kifejtette, arról is szól a június 9-i EP-választás, hogy erősebb vagy a gyengébb Európa legyen.

Az ellenzéki politikus hitet tett amellett, hogy az erős Európa meg tudja védeni állampolgárait még a korrupt kormányokkal szemben is, még akkor is, ha a miniszterelnök egy keleti despotának hajbókol. Közölte, ma Magyarországon tisztességes munkából nem lehet megélni, s ha elégedetlenkednek a dolgozók, akkor lecserélik őket olcsó, Fülöp-szigeteki munkaerőre. Kitért arra is, hogy annak van esélye a kormányváltásra, aki együttműködik. mindenki, aki az ellenzéket gyengíti, megosztja, bántja, az Orbán Viktor rendszerét erősíti. Egy pillanatig nem fogja hagyni hogy még egyszer valaki megossza az ellenzék erőit. Együtt vagyunk és együtt fogjuk leváltani Orbán rendszerét - fogalmazott Dobrev Klára, alig burkoltan üzenve Magyar Péternek, akinek pártja az ellenzéki térfélen jelenleg a legerősebb.

Egy parazitaállam soha nem fogja jól használni az európai uniós forrásokat - erről már Budapest főpolgármestere beszélt. Karácsony Gergely egyúttal azt ígérte, uniós forrásokból zöldíteni fogják a fővárost és elindítják az elmúlt harminc év legnagyobb lakhatási programját. Úgy véli, június 9-én az emberek arról szavaznak, hogy akarnak-e egy Magyarország felemelkedését szolgáló, az ország történelmi esélyét kihasználó politikát, akarják-e, hogy az önkormányzatok legyenek az ország európai hídfőállásai, akarnak-e mini-Dubajt Budapesten vagy inkább egy maxi-Budapestet helyette.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) társelnöke pedig azt kérte, ne csak május 1-jén beszéljenek a dolgozó emberekről, a megbecsülésről, a tisztességes munkáról, hanem egész évben. Komjáthi Imre azt hangoztatta, em akarnak olyan jövőt a gyermekeiknek, ahol a dolgozó embereknek nincs becsülete, de ennek megvalósításához bátornak kell lenni, mert 2010 óta egy olyan hatalom van kormányon, ami meghajlítja a gerincet" és félelmet ültet az emberek szívébe.