Népszava;

gyász;

2024-05-01 19:51:00

Meghalt Paul Auster

Brooklyni otthonában, szerettei körében hunyt el.

Elhunyt Paul Auster író és költő, a kortárs amerikai irodalom meghatározó alakja, a szerző hetvenhét évet élt – adta hírül az MTI.

Bár már a kilencvenes években is jelentek meg magyarul könyvei, Paul Auster hazánkban leginkább az utóbbi tíz-húsz évben lett felkapott. Paul Auster középosztálybeli lengyel zsidó emigráns családban született New Jersey államban 1947-ben. Már korán, mindössze tizenévesen elkezdett rövid elbeszéléseket, verseket írni, állítólag Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének elolvasása után döntött úgy, hogy író lesz. Másik sokatmondó történet róla, hogy sportrajongóként nem tudta aláíratni a baseball-sapkáját egyik kedvenc játékosával, ezután fogadta meg, hogy mindig lesz nála toll.

Többször tartózkodott huzamosabb ideig Európában, Párizsban, ahol találkozott a világhírű Samuel Beckettel, az alkotó nagy hatással volt rá. Fordítóként, angoltanárként és a The New York Times telefonközpontosaként dolgozott a francia fővárosban. Igazi hírnevet és irodalmi elismerést A magány feltalálása című, önéletrajzi elemekkel tarkított regénye hozta el számára. Az irodalomkritikusok és a közönség szemében is a New York trilógia számít a legjobb művének, mely egy egyedi hangú, posztmodern detektívregény. De ugyanúgy kiemelkedő a Leviatán vagy a tavaly megjelent Baumgartner, melyet már súlyos daganatos betegként fejezett be. Hazájában francia művek fordítójaként is ismert, alma materében, a Columbia Egyetemen adott órákat. Számos amerikai és európai díjat nyert el, 4321 című nagyregénye felkerült a Booker-díj rövidlistájára. Két gyermeke született két különböző házasságból, 1978-ban született fia, Daniel, Lydia Davis író, műfordítóval közös gyermeke, 1987-ben született lánya, Sophie, Siri Hustvedt írótól, második feleségétől származik. Sophie Auster énekes-dalszerzőként ismert az USA-ban.

Az író családjában két tragédia is történt 2022-ben: a tinédzser kora óta drogfüggő, 44 éves fia épp tíz hónapos kislányára vigyázott, amikor a csecsemő szervezetébe rejtélyes módon heroin került. A kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni a babát. Daniel Auster ellen eljárás indult, a férfi két héttel kislánya halála után maga is elhunyt túladagolásban.

Paul Auster tüdőrákkal küzdött, ennek szövődményeibe halt bele, helyi idő szerint kedd este távozott az élők sorából, brooklyni otthonában, szerettei körében halt meg.