2024-05-02 14:01:00

Pontosította kutatását a Medián, a Tisza Párt erősödött, a Fidesz apadt

A Fidesz 2022-es szavazóinak 10 százaléka is Magyar Péter pártja mögött állhat.

Megkapta a hvg.hu a Medián felmérésének teljes eredménysorát, ebből az derült ki, hogy a Fidesz az eddig ismerthez képest egy kicsit gyengébb, a Magyar Péter-féle Tisza Párt pedig erősebb.

Az eredeti eredményről lapunk is beszámolt, s már az alapján is az látszott, hogy a Tisza Párt lendülete töretlen, s mára toronymagasan a legerősebb ellenzéki párttá vált. Akkor azt közölték, a Fidesz a pártot választani tudó biztos szavazók körében 46 százalékon áll, a Tisza Párt 24 százalékos, és csak messze lemaradva következik a DK-MSZP-Párbeszéd szövetség 9 százalékkal.

Most ehhez képest enyhe módosulásokat közölt az intézet, aminek az az oka, hogy az április 26-a és 29-e között, országos reprezentatív mintán készült felmérés adatainak feldolgozását a HVG május 1-jei előrehozott lapzártája miatt 970 főnél meg kellett szakítani, s idő közben megérkezett a frissített adatsor, immár 1000 fővel.

A kiegészített adatok minimálisan, többnyire csak tized százalékokkal különböznek a korábban közölttől, néhány ponton azonban elérte az 1 százalékot a különbség. A Fidesz támogatottsága például a biztos pártválasztók körében 46 százalékról 45-re csökkent, a Magyar Péter-féle Tiszáé pedig 24-ről 25 százalékra nőtt. A frissítés eredménye a Momentum számára jelent még kellemetlenséget, ugyanis 5 százalékról lecsökkentek 4-re a biztos szavazók körében, ami azt jelenti, hogy kiesnének az Európai Parlamentből.

A végleges mérési eredmény tehát a pártot választani tudó biztos szavazók körében a következő:

Egy százalékkal, 28-ról 27-re csökkent azok aránya, akik nem szavaznának, vagy nem tudják, hogy kire. A teljes népességen belül a Fidesz 32 százalékon áll, a Tisza Párt a korábban jelzett 16 százalék helyett 17 százalékos.

Az eredményekről Hann Endre, a Medián ügyvezetője az ATV-nek is nyilatkozott E szerint mostanra a Fidesz 2022-es szavazóinak 10 százaléka is Magyar Péter pártja mögött állhat. Némi meglepetést jelent az is, hogy a Tisza Párt támogatottsága aránylag kiegyenlítettnek tűnik Budapesten és vidéken, az ismertsége mostanra nem korlátozódik a fővárosra. Nagy különbségek vannak viszont az életkor tekintetében, Magyar Péter formációja legfőképpen a fiatalok körében népszerű, az idősek között pedig valamivel kevésbé. Ezzel szemben például a DK és az MSZP szavazótáborában kifejezetten az idősek vannak felülreprezentálva.