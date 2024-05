Takáts Fábián írása a Népszavának;

2024-05-03 13:27:00

Esti tárlat fiataloknak

Koncerteknek, művészeti fesztiváloknak, filmvetítéseknek, irodalmi rendezvényeknek és kiállításoknak is helyet ad a belvárosi Gödör. A Visions to Another Dimensions a kiállítások sorát gazdagítja.

Feltörekvő, fiatal művészek, akik lendülettel építik sajátos világukat. Kinek nagyobb, kinek kisebb erőbedobásra van szüksége a sikerhez, amiről tudjuk, hogy nem adják egykönnyen. A művészek közül „vannak, akik évek óta ismerik egymást, vannak, akik csak a tavalyi fesztiválszezon során ismerkedtek meg” – olvasható róluk. Közös bennük, hogy műveik egyediek, ihletforrásaik pedig sokfélék.

Miként az alkotók, úgy a helyszín sem hétköznapi. A jól megszokott galériás, múzeumi közeg helyett ezúttal egy alternatív színtérben nézhetünk képeket. A 2002-es alapítású Gödör éppen ilyen kulturális központ a belvárosi Király utcában. A délelőtti, kora délutáni órákban zárva tart. Este hat után indul be az élet, amikor a galériák és múzeumok zárják kapuikat. Hogy miért ilyen későn, arra egyszerű a magyarázat. Nem klasszikus, hanem összművészeti kiállítótérről van szó, ami sokszínű programkínálatával a fiatalokat célozza meg.

A frekventáltság miatt remélhetőleg sokan térnek majd be Visions to Another Dimensions című tárlatra a Gödör galériájába. Szerdától szombatig, este hattól éjfélig kereshetik fel az érdeklődők a kiállítóteret. Akik egy kicsit is ismerik a kortárs művészetet, azok tudják, hogy befogadóbb, sokszínűbb a hagyományosnál. Mitológiai, történelmi, vallási témák helyett többnyire kulturális, társadalmi kérdésekkel foglalkozik. A kortárs alkotók új anyagokkal, technikákkal kísérleteznek, sokszor feszegetik saját művészetük határait.

A Gödörben kiállítók álomszerű, szürrealisztikus világukat tárják elénk. „Heten, mint a gonoszok” szerepelnek egy légtérben, ám képi világuk minden, csak nem durva – Jakócs Dorottya éa Támba Viktor képvisel csak némileg sötétebb tónust. Inkább mesés, organikus, felszabadító érzéseket generáló, mandala színezőkre emlékeztető, színekben, mintákban gazdag.

Kezdjük Csengeri Viktorinával, aki grafikával és illusztrálással foglalkozik. Tűfilcet használ, mert ezzel az eszközzel mélyen, aprólékosan bele tud merülni organikus képeinek létrehozásába. Egy erdő mellett éldegél, „szövetségben” a természettel, amiből inspirálódik. „Vadonbeli” élményeiből úgynevezett erdei léleklényeket, spirálisan tekeredő fákat készít. A pécsi születésű Iványi Helka „rajzfilm stílusú festő”, multidiszciplináris alkotó. Többek között divattervezéssel, fényképezéssel, textilművészettel is foglalkozik, de operatőri munkái is vannak. Pop-szürrealista kompozíciói görbe tükröt mutatnak a társadalomnak. Az épületszobrász restaurátorként dolgozó Nánási Fedor barkácsolni is szeret, de igazán a festészetben tud kiteljesedni. Az állatok, a természet mintái, színei nyűgözik le, de zenéből, emberi kapcsolatokból is tud ihletet nyerni.

Tingyela Stefánia szabad asszociációkból, szürreális képzettársításokból igyekszik mélyebb jelentéssel felruházni munkáit. Támba Viktor közel egy éve fest akrillal, amit nagyon megkedvelt. Éteri, pszichedelikus vonalaiból misztikus történések születnek vásznain. Jakócs Dorottya graffitisből vált grafikus-festőművésszé. Sötétebb, komorabb élmények serkentik alkotásra. Stílusát többek között szakrálisnak, meseillusztrációsnak írja le. Várnai Krisztina is akrillal dolgozik 2016 óta. „Nem adok a festményeknek címet, hiszen maga a kép vizuális nyelven íródik, így ahány befogadó, annyi jelentés párosul hozzájuk” – magyarázza képei címnélküliségét.

A valóság és képzelet határát átlépő munkák színpompás együttese különleges, rendhagyó befogadói élményt nyújthat egy olyan közönségnek, amely él a megszokottól eltérő lehetőséggel.

Infó: Visions to Another Dimensions. Gödör Underground (VI., Király utca 50.). Nyitva: május 11-ig, szerdától szombatig, este hat óra és éjfél között.