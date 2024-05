P. L.;

2024-05-03 14:21:00

A DK petícióval állná útját Magyar Péter pártjának Budapesten

Az nem világos, ez hogyan segít a problémájukon.

A DK petíciót indít azzal a céllal, hogy „senki se veszélyeztesse a Fideszt 5 évvel ezelőtt legyőző, sikeres, népszerű ellenzéki polgármesterek újraválasztását” - erről Kálmán Olga, a DK frakciószóvivője írt lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

A közlemény szerint Magyar Péter pártja több fővárosi kerületben is ráindul „a Fideszt 5 évvel ezelőtt legyőző, sikeres és népszerű összellenzéki polgármesterekre” (eddig csak DK-sokról volt szó, azóta viszont kiderült, hogy egy fideszes vezetésű kerületben is elindul a Tisza Párt - a szerk.). Kálmán Olga szerint ezeket a hivatalban lévő polgármestereket egy most előkerülő, helyben „ismeretlen” jelölt „nyilván” nem tudja legyőzni, a Tisza Párt jelöltjei pedig veszélyeztetik a DK-s polgármesterek újraválasztását. A jelzett kerületekben a közös ellenzéki jelöltekkel tudták legyőzni a Fideszt.

„A Demokratikus Koalíció petíciót indít, hogy senki se veszélyeztesse a Fideszt 5 évvel ezelőtt legyőző, sikeres, népszerű ellenzéki polgármesterek újraválasztását. Mindenkit arra kérünk, akinek fontos a Fidesz legyőzése, hogy írja alá a petíciónkat, és tegye egyértelművé: a legkisebb esélyt sem szabad megadni a Fidesznek sehol az országban. Ha valaki ellenzéki, akkor nincs az a pártpolitikai érdek, amiért cserébe kerületeket vagy városokat dobhat oda a Fidesznek. Ilyet nem szabad tenni, nincs fontosabb közös érdek Orbánék legyőzésénél” - zárul a DK-s közlemény.