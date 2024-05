Rosznáky Emma;

gyerekkönyv;

2024-05-04

Tükrök, ablakok és elismerések

Villamoskönyv, vagány óvodások, karácsonyi mese, nyomozás egy kutya után – kiosztották az Év Gyerekkönyve díjakat.

– A gyerekeknek egyrészt olyan könyvekre van szükségük, amelyek tükröt tartanak eléjük, másrészt olyanokra, melyek ablakot nyitnak a külvilágra. Ha könyvet olvasó gyerek magára ismer a tükörben, akkor eloszlanak önmarcangoló kétségei, másfelől a gyerekeknek ablakot kitáró könyvekre is szükségük van, olyanokra, amelyek megmutatják, hogyan élnek mások másutt, akikről kiderül, hogy valójában éppen úgy éreznek és éppen úgy viselkednek, mint a könyvet olvasó gyerekek – mondta el Jella Lepman gondolatai nyomán megnyitóbeszédében Berg Judit, a HUBBY Magyar Gyerekkönyv Fórum elnöke. Csütörtök este átadták az Év Gyerekkönyve Díjakat a szakmai zsűri által legjobbnak tartott, tavaly megjelent műveknek. A díjátadóra az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (ORRK) egyik épületében került sor.

A HUBBY egy szakmai szervezet, mely itthon is összeköti a gyerekkönyvszakma képviselőit, hiszen tagjai között vannak írók, illusztrátorok, könyvkiadók, szerkesztők, pedagógusok, könyvtárosok. A HUBBY az IBBY (International Board on Books for Young People) azaz a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsának magyar nemzeti tagozata, Jella Lepman, az IBBY alapítója vallotta, hogy a könyvek az emberek közti megértés hídjait építik. A HUBBY elnökségének tagjai: Berg Judit író, Epresi Adrienn közgazdász, könyvkiadó, dr. Fábián László magyar-média szakos tanár, Paulovkin Boglárka illusztrátor, grafikus, tanár, Saphir-Kelemen Réka gyerekirodalmi szakértő, Vinczellér Katalin magyar-média szakos tanár, Végvári Imre médiaszakértő. Az 2023 októberében létrejövő új elnökség büszke a függetlenségre, a szakmai munkára való igényességére, szlogenje: „a HUBBY pártatlan, mert gyerekpárti”.

A HUBBY kéri föl az Év Gyerekkönyve Díjak szakmai zsűrijét. A szakmai zsűri véleményezi a kiadók vagy a szerzők, alkotó közreműködők által benevezett könyveket, és kategóriánként 4-6 címből álló shortlistet állít össze. Idén a 7 kategóriában meghirdetett díjakra összesen 90 jelölt könyv jutott.

A szakmai zsűri tagjai idén Bencsik Orsolya irodalmár, író, a gyerekirodalom és kisebbségi (vajdasági) irodalom szakértője, Dienes Éva, a FSZEK Sárkányos Gyerekkönyvtár vezetője, dr. Fábián László, a HUBBY elnökségi tagja, Kárpáti Tibor grafikus, illusztrátor, Nádori Lídia műfordító, író, a Magyar Műfordítók Egyesületének elnöke és Grecsó Krisztián író, tiszteletbeli elnök voltak. – A gyerekirodalom egy sokkal toleránsabb szakma és sokkal toleránsabb kánonképző módszerekkel dolgozik, mint amilyenekkel a felnőtteknek szóló irodalom – hangsúlyozta a díjátadón Grecsó Kriszián – a hiperrealista szövegek ugyanúgy helyet kapnak ebben a kánonban, mint a fantasy-ig eltolt mesevilág könyvei. Ezek a szövegek nagyon érzékenyen reagálnak arra, hogy mennyire megváltozott a gyerekek körül a világ, mennyire megváltoztak maguk a gyerekek, mennyire más szorongásaik vannak, mennyire más elvárások vannak velük szemben. Mindezeket ezek a szövegek megdöbbentően jó energiákkal tudják feldolgozni – mondta el az író.

A szerzői kategóriák nyertesei közt van Szabó Borbála Kalandok a Ló csoportban című műve, melyről rovatunk is közölt recenziót, Ruff Orsolya 6-12 éveseknek szóló, Orczy Mimi kalandjai című könyve, mely egy kosztümös krimivel varázsolja el olvasóját, az év legjobb 12 év fölöttieknek szóló ifjúsági könyve Pifkó Célia A Holdfény őrei – A füveskönyv című műve lett, melynek akár a felnőttek is várhatják a folytatását.

Az elsőkönyves kategória győztese Simonfalvi Ancsa szerzeménye, az Ali király karácsonyi vacsorája című könyv, mely egy lokálpatrióta karácsonyi mese egy királyi családról. Különdíjban részesült Raskó Gabi Hoztok nekünk túrórudit? könyve, mely a külföldre költözött családok gyermekeinek személyes történeteit mutatja be. Az év legjobb gyerekkönyv illusztrációja Vidák Zsolt nevét dicséri Budapest-böngészőért. A legjobb ismeretterjesztő könyv Kovács Tamás György villamosfeltáró műve. A legjobb fordítás díját J. Hahn Zsuzsanna kapta a cseh ifjúsági szerző, Petra Soukopová Hová tűnt Hópihe? című izgalmas krimijének tolmácsolásáért. Műfordítói különdíjat kapott Rét Viktória az összes eddigi műfordításáért. Szerzői különdíjban részesült még Schmal Róza a Nagy folyók haragja trilógiáért.

A Bookline jóvoltából pénzjutalomban is részesülnek a díjazottak, akik közül kettő a HUBBY ajánlása alapján felkerülhet az IBBY Honour Listjére vagyis a kétévente összeállított „világ legjobbjai” listára. Május 21-én a HUBBY diákzsűrijének díjazottjait teszik közzé, a díjak átadójára az Ünnepi Könyvhét keretében, június 15-én kerül sor.

