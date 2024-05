Buliczka Tünde Beatrix;

ájurvédikus gyógyászat;ayurvéda;

2024-05-05 21:17:00

Hamburger eszi az embert...

Egy egyszerű, régi bölcselet szerint amit eszel, azzá leszel. Szinte mindannyian ismerjük ezt a mondást, mégsem szívleljük meg eléggé. Az étkezési szokásaink meghatározzák a testünk jóllétét, ezért a táplálkozásnak elsősorban arról kell szólnia, hogy szervezetünk megfelelő tápanyagokhoz jusson. Bár a testünk sokáig képes tolerálni a mélyhűtött, gyorséttermi vagy ízfokozókkal dúsított ételeket, egy idő után már képtelenné válik a feldolgozásra, és megjelennek a betegségek. A megoldás előttünk van az asztalon.

Először látogatott Magyarországra nemrégiben Anurag Pandey. Az indiai Banaras Hindu Egyetem Ájurvéda Tanszékének adjunktusa Kotroczó Anikó meghívására érkezett, aki a Sarasvati Alapítvány jóga- és oktatásiközpont-vezetője, valamint az alternatív gyógyászat doktora.Anurag Pandey, akinek Európában is ez volt az első utazása, elő­adás-sorozatot tartott hazánkban, hogy felhívja a figyelmet a táplálkozás fontosságára, az egészséges életmódra. Nemcsak a szemináriu­mok alkalmával ismerkedhettek meg az érdeklődők a több ezer éves holisztikus tudományrendszerrel, de lehetőség nyílt a személyes találkozásra is, ahol a résztvevők sok mindent megtudhattak magukról.

Az ájurvédikus orvoslásban a beteg vizsgálata nagyon részletes. Először a testi fájdalmakról érdeklődik az orvos, aztán a múltbéli beavatkozások felsorolása következik. A konzultáció a rossz szokásokkal folytatódik, legyen az szájharapdálás, körömrágás vagy egyéb viselt szokás. Az alvászavarok és a lelki sérülések következnek ezután, amelyek nagy befolyással vannak az életünkre. Ezután a napi étkezési, vízfogyasztási szokások, testsúly-, vérnyomásmérés és a pulzustapintás következik. Ha szükséges, fizikális vizsgálat következik a has, a gerinc és az ízületek vizsgálatával. Csak ezután állítja fel a diagnózist az orvos. Ezt követően személyre szabott terápiákat ajánl, vagyis meghatározza azokat az ételeket, amelyeket a páciensnek az egészsége megőrzése érdekében érdemes alkalmaznia, valamint egyszerű, a mindennapi életben hasznos gyakorlati feladatokat ad. Végül, ha szükséges, ájurvédikus gyógykészítményeket ajánl, és hasznos életvezetési tanácsokkal látja el a résztvevőket.

A mértéktelenség mércéi

– Az első benyomásom az volt, hogy a magyar embereknek sokkal jobban kellene figyelniük az egészségükre – erősíti meg az észlelésünket és a statisztikákat az adjunktus, amikor a tapasztalatairól kérdezzük, és arról, mi a véleménye kis hazánkról és mentális állapotunkról. – Nagyon stresszesek az emberek, és sokan szenvednek alvászavarban. Kevesen alakítanak ki követésre érdemes napi rutint. Pedig az egyik legfontosabb dolog az, hogy ugyanabban az időpontban étkezzünk, és ugyanakkor térjünk nyugovóra. Ebben az öt napban inkább hölgyekkel találkoztam, a férfiak, úgy látszik, nagyon elfoglaltak. A magyar nők okosak, tudatosan végzik a munkájukat, odaadók, mégis kevés információval rendelkeznek a saját életvitelükkel, testükkel kapcsolatban.

Mint az adjunktus elmondja: szerinte Kotroczó Anikó hidat képez Magyarország és India között, ami segítséget nyújthat az itt élő embereknek az ájurvéda megismeréséhez és a több ezer éves tudás átadásához. – Fontos tudatosítanunk – folytatja –, hogy a testünk a saját templomunk, amit ápolni, tisztítani és tisztelni kell ahhoz, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal. Ehhez először a testünk típusával kell tisztában lennünk. Azt is észrevettem, hogy a nyugati emberek viszonylag sok alkoholt, húst fogyasztanak. Ezzel a természet rendjét bontják meg, mert a mértéktelen húsfogyasztás gyakorta betegségek táptalaja. A növényi fehérjét jobban tudja hasznosítani a szervezetünk.

Anurag Pandey számára érdekesség volt, hogy az emberek errefelé szeretnek gyűjtögetni. Márpedig aki tárgyakkal veszi körül magát, igazából bástyát épít maga köré, egy bevehetetlen várat, ahova lassan senki nem jut be, de kijönni onnan ugyanolyan nehéz. – Pedig a tárgyak földi dolgok csupán, amiket nem vihet magával az ember a túlvilágra. A hazámban ez a fajta gyűjtögetés talán a konyhára koncentrálódik. Csupán ott fordul elő, hogy több tárgy van egy helyen, de ezek is a főzést, a mindennapi létezést és az egyszerű kényelmet szolgálják. Mint mondja: az indiaiak is fogyasztanak alkoholt, ami akár egészséges is lehet, ha nem haladja meg a napi 5-10 millilitert. Aki ennél többet visz be a szervezetébe, már roncsolja azt. Amíg kis­mértékben fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő az alkohol, addig nagymértékben méregnek számít. Bár az adjunktus nem fogyaszt alkoholt, tudja, hogy jótékony hatással is lehet a testre.

A földi paradicsom

Magyarország Pandey szerint olyan gyönyörű hely, mintha a földi paradicsomban járna az ember. Szívesen magával vinné a forró éghajlatú Indiába azt a kellemes klímát és időjárást, amit itt tapasztalt. A gyümölcsöket is szívesen elvinné, az almát mind külalakra, mind ízében harmonikus, élettel teli gyümölcsnek gondolja. Tetszik neki az is, hogy itt tisztaság van, és az emberek pontosak. Vagyis ha megbeszélnek egy időpontot, akkor tartják a menetrendet. Náluk ezt sokkal könnyedebben veszik az emberek. – Azt kell mondjam, hogy gyönyörű helyen élnek, és ezt becsüljék meg – mondja Pandey. – Közben legyenek nyitottak az ájurvéda rendszerére, mert az együttműködésben van az erő, legyen az test és lélek vagy két ember közötti kapcsolat. A védikus filozófia, kultúra feladata és küldetése, hogy megtanítsa az embert az életének valódi céljára. Ha a tetteinket áthatja ez a tudat, akkor megszűnik az önös motiváció. A sanatana dharma jelenti az örök kötelességet. Ez a szemlélet teszi teljessé és értékessé a földi létezésünket.