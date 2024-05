Rédei Judit;

2024-05-06 13:49:00

Friss pénzt varázsol a Fed

Miközben a világ feszülten figyelte az amerikai jegybank döntéshozóinak kamatokkal kapcsolatos múlt heti közleményeit, az intézmény a háttérben egészen más eszközökhöz nyúlt a gazdaságban forgó pénzmennyiség szabályozása érdekében.

A kamatok változatlan szinten maradtak, ám elhangzott egy bejelentés, ami egyelőre kevesebb figyelmet kapott. E szerint júniustól lassítani kezdik az eszközeladások ütemét, az eddigi havi 95 milliárd dollárról 60 milliárdra csökkentik a piacra dobott állampapír, és más, a jegybanki portfólióban lévő kötvények mennyiségét. A lépés, két szűk esztendő után, enyhíti a likviditásszűkét a gazdaságban.

A Fed elnöke, Jerome Powell határozottan fogalmazott, a kamatok várhatóan hosszabb ideig változatlanok maradnak, és csak csekély a valószínűsége a további szigorításnak. Alig egy hónappal ezelőtt a piacok még gyökeresen másban reménykedtek, és az üzenet az volt, nem kell elsietni a lazítást, az emelést, mint esélyt, viszont senki nem említette. A valóság, hogy az infláció nemhogy fékeződött volna, emelkedett a tengeren túl, a védekezés pedig a pénz árának magasan tartása. Az irányadó kamatlábak jelenlegi 5,25-5,5 százalék közötti értéke az utóbbi húsz év legmagasabb szintjét jelenti. Drágák maradnak az ingatlanhitelek, a bankkártyák, az autóvásárlási kölcsönök – de ez az egyetlen útja az áremelkedés megfékezésének. A statisztikák január óta 2,7 százalékot jeleznek, miközben a jegybanki célkitűzés 2 százalék lenne.

Az adott helyzetben a monetáris irányítók egy másik fegyverhez nyúltak a gazdaságba áramló pénzmennyiség szabályozásának érdekében. A pandémia után a Fed kötvények tömeges felvásárlásával juttatott pénzt a termelőknek, hatalmasra duzzasztva saját értékpapírállományát. Ezt a folyamatot nevezik Quantitative Easing (QE), azaz mennyiségi könnyítésnek. A jegybank értékpapírállománya az egekig nőtt 2022-re, a mérlegben 9000 milliárd dollár ilyen aktíva volt, ami az USA GDP-jének harmadával egyenlő érték. Sürgető volt a döntés a mennyiségi szigorításról, azóta a Quantitative Thighetening (QT) keretében 1600 milliárd értékű csomagot dobott piacra az intézmény, egyúttal szűkítve a termelést segítő likviditást.

A jegybanki mérlegen egyébként többnyire úgy könnyítenek, hogy a korábban felvásárolt értékpapírállományt lejártukkor nem hosszabbítják meg, és nem is vesznek újakat, ezzel gyakorlatilag pénzt vonnak ki a gazdaságból. A Fed most bejelentett terve tulajdonképpen kisebb fordulatot jelent a mennyiségi könnyítés irányába. Elemzők vitatkoznak, hogy mennyire időszerű a lépés, miközben néhányan emlékeztetnek rá, hogy a pénzbőség nem az infláció ellen hat. Óvatosan kell kezelni a QE-et, amit a Fed spájzában még mindig őrzött 7400 milliárdos, túlzott mennyiségű értékpapírállomány leépítése is sürget - figyelmeztetnek. Amúgy a lépések a Fed háztartásában is gondokat okoznak, az intézmény amúgy is veszteséges, a hiány mintegy 133 milliárd dollár, és így a jegybank nem képes befizetéssel enyhíteni az amerikai kormány egyre növekvő deficitjén.