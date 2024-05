Marnitz István;

üzemanyag;hétfő;árcsökkenés;

2024-05-05 17:02:00

Hétfőtől újfent rendhagyó módon további 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára

Igaz, további kiskereskedelmi árréscsökkentés most nem várható.

Hétfőtől újfent rendhagyó módon további 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte a Holtankoljak. Ha ez a kúttarifákban is megjelenik, a portál becslései szerint a benzin 629, a gázolaj pedig 616 forintba kerülhet átlagosan. A Mol legutóbb szombati hatállyal csökkentette 4-4 forinttal díjait. Ez azért fura, mert az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, az április második fele óta tartó, kétségtelen esés után, az elmúlt napokban, 84 dollár alatt, éppenséggel megpihent. Ehhez képest értesülésünk szerint a Molnak a hazai piac 70 százalékát ellátó nagykereskedelmi üzletága tegnap megüzente a hazai kutaknak, hogy mostantól díjaikat az eddigi, heti két, szerdainál és pénteki időpontnál is sűrűbben módosíthatják.

Bár a lépést a tőzsdei árak „gyors, gyakran ugrásszerű” változásával indokolták – de „a forint árfolyammozgása is meghatározó faktor” -, a fejlemény aligha függetleníthető a kormány felerősödő árstop-fenyegetéseitől. Szakértők szerint a legutóbbi, 2022-es árrobbanás lecsengése óta a piacok éppenséggel rég nem látott nyugalmat árasztanak. A Brent ára egy éve a 80 dolláros középérték 10 százalékos tartományában hullámzik. Mi több, a körülbelül 355 forintos középértékhez viszonyítva ugyanez mondható el a dollárról is.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hónapja azzal fenyegeti az ágazatot, hogy ha tarifáikat nem szállítják le a térségi átlag szintjére, újból bevezethetik a 2022-es árstopot. Némi ellenállás után a Mol leginkább hétfőn adta be a derekát: a kiskereskedelmi piacot is vezető csoport ugyanis 10-10 forinttal nagykereskedelmi árváltozás híján is mérsékelte hálózatán díjait, vagyis árrésüket, tehát hasznukat.

A lépést kénytelen-kelletlen jórészt a többi szereplő is lekövette. A Mol be nem jelentett döntését, amiről elsőként a Népszava számolt be, Nagy Márton után, pénteki rádióinterjújában, Orbán Viktor is üdvözölte. Jogos elvárásnak nevezte, hogy a magyar emberek a térség más államaihoz hasonló áron jussanak üzemanyaghoz. Szerinte „jobb, ha ezt belátják a piaci szereplők”, és a „profitjukat meg az árrésüket eszerint állítják be”, mint hogy ezt az államnak ki kelljen kényszeríteni. Nagy Mártont egyezkedésre kérte: „a belátásra menjünk, ne a szkanderre”. Bár az iparág jelzésére a térségi átlagból a lengyel, a cseh és a bolgár árakat kiveszik, a hazai kutaknak a szomszédos államok átlagát a jövőben is tartaniuk kell – szögezte le.

Mindenki számol

A hazai benzinár átlaga 6, a gázolajé pedig 1 forinttal haladta meg a környező államok szintjét – közölte tegnapi, immár harmadik heti frissítésében a KSH. (Pontosabban a cseh, lengyel és bolgár árakat nélkülöző átlagot a múlt hét óta közlik. Számításaik forrása javarészt az EU heti, tagállami árlistája. Bár a KSH az adatfelvétel időpontját nem közli, az Eurostat oldala szerint az május 2-a. A KSH a szerb díjakat egy nemzetközi oldalról veszi át. A felmérés kapcsán furamód Ukrajnát se a kormány, se az ágazat, se a KSH nem sorolja szomszédaink közé. Pedig északkeleti szomszédunk tarifái hagyományosan messze a legalacsonyabbak. Adatai bevonása tehát alighanem, legalábbis a kabinet elveit követve, jóval nagyobb hazai tarifacsökkentést igényelne. Igaz, iparági jelzések szerint a legkisebb, legkevésbé tőkeerős kutak létét már a Mol mostani lépése is veszélybe sodorja.)

Pénteken közzétette immár szintén megszokott térségi árkörképét a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) is. A nagy hazai láncokat képviselő szervezet felmérése alapján a május 2-i, térségi átlagtól a hazai benzin 4-ei kútára 4, az adómentesített pedig 1 forinttal már elmaradt. Bár a gázolajtarifa a térségi átlagot 2 forinttal meghaladta, az adómentes 14 forinttal alatta maradt. A hét államból szerintük a bruttó hazai benzinár a 4., vagyis pont középen áll, a nettó, Ausztriával holtversenyben, egyszersmind a 4. és a 3. legalacsonyabb, a bruttó dízelár a 3. legmagasabb, a nettó pedig a 3. legalacsonyabb. Az elmúlt időszakban az üzemanyagok térségi átlagára a benzin esetében 7 forinttal, a dízelnél pedig 12 forinttal csökkent – közölte ennek kapcsán a MÁSZ. Ehhez képest a hazai kiskereskedelmi benzin- és gázolajárak akár 17 forinttal is csökkennek. Így, míg a benzin tarifája a térségi átlag alá került, a dízelé közel azonos szinten áll.

Az üzemanyagárakat döntően a makrogazdasági folyamatok, a világpolitikai feszültségek és a forint árfolyama befolyásolják. Az elmúlt napok során az olajtermékek árai mérséklődtek, a forint pedig erősödött. A kőolaj ára az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése, valamint Izrael és a Hamász közelgő tűzszünetére utaló jelek miatt mérséklődött. Uniós összevetésben a hazai benzinárak a 18., a dízelé pedig a 15. helyen állnak. A térségen belül továbbra is a középmezőnyhöz tartoznak, a benzin esetében a negyedik, a dízelnél pedig a harmadik helyen – szögezte le a MÁSZ. Amiként arra pénteken már utaltunk, a Népszavának a Cargopedia.hu nevű fuvarozói oldal csütörtöki frissítése alapján készített felmérése szerint a hazai tarifák a környező államok átlagát benzin esetében 25, a gázolajnál pedig 30 forinttal, változatlanul meghaladják. Ha az átlagból mi is kivesszük Ukrajnát, az eltérés 11, illetve 13 forint. A hazai benzin a nyolc- vagy akár héttagú listán a negyedik, a gázolaj pedig, egy helyet rontva, a második legdrágább. Igaz, ez a lista még nem tartalmazza a Mol lépéseinek hatását.