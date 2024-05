nepszava.hu;

Balaton;Navracsics Tibor;Molnár Zsolt;

2024-05-05 17:58:00

Molnár Zsolt üzent Navracsics Tibornak, nem szeretné, ha a Balaton lakópark lenne egy nagy medencével

Az MSZP pártigazgatója szerint a tóparton megjelentek egy új kategória, a félig balatoni lakosok képviselői is.

Sok szabadstrandnak kell lennie a Balatonnál, őrizzük meg a nádasokat, a természeti értékeinket és teremtsünk egyensúlyt abban kérdésében, hogy az üdülőtulajdonosok, a helyben lakók és az ingázók is sajátjuknak érezzék ezt a csodálatos természeti kincset – mondta vasárnapi, a Balatonparton tartott sajtótájékoztatóján Molnár Zsolt országgyűlési képviselő, az MSZP pártigazgatója Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterhez címezve kérését.

Emlékeztetett, miniszter az elmúlt időszakban két konferencián is beszélt a Balatonról, márciusban feltette azt a kérdést, hogy a Balaton elsősorban lakóhely vagy üdülő, majd most néhány nappal ezelőtt már úgy fogalmazott, hogy lakhely és üdülőhely-e a Balaton. – Ezzel lehet, hogy meghallotta az emberek és az ellenzék hangját. Ez a dilemma 150 éve létezik, de 150 éve békében megférnek az üdülők és az állandó lakosok - mondta Molnár Zsolt, aki szerint bérlakásprogram kell a balatoni településekre miután nem lehet harcot hirdetni az ingatlanárak ellen, hiszen azt a piac szabályozza. A helyi fiatalok nem lakóparkokba akarnak költözni irreális árakon – fogalmazott, hozzáfűzve, fontos a munkahelyteremtés is, mert akkor maradnak a fiatalok, ha helyben tudnak dolgozni.

Molnár Zsolt szerint beszélni kell azokról is, akik félig már balatoni lakosok, mert a fővárosból vagy a környék megyei jogú városaiból költöznek el a Balatonhoz. Ez új kategória, de őket sem kell elüldözni, hanem élhetővé kell tenni a környezetet – fogalmazott. Az MSZP-s országgyűlési képviselő arra kérte Navracsics Tibort, hogy vesse latba befolyását és ahelyett, hogy „Florida-ötletekkel” fenyegetné a magyarokat, arról beszéljen, hogy mikor lesz bérlakásépítési program, a kis- és középvállalkozások mikor kapnak komoly állami támogatást munkahelyteremtésre, üdülő és szállásfelújításra, hogy ne csak luxusszállodák épüljenek, hanem a magyarok széles rétegei számára elérhető szállások. Bővíteni kell a táboroztatási programokat is, hogy minden fiatal el tudjon jutni a Balatonhoz.