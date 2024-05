M.A.;

2024-05-05 15:05:00

Bár egy stábja ott volt, kapacitáshiányra hivatkozva nem számolt be Magyar Péter rendezvényéről a Veszprém TV

A jelenlévők ugyanis az M1-nek dolgoztak.

„A Veszprém Televízió kapacitás hiányában nem vett részt az eseményen. Az MTVA munkatársaiként egy stábunk ott volt, akik az M1-nek dolgoztak” – mint azt elsőként a Magyar Hang észrevette, ezt válaszolta Herendi Gábor, a csatorna főszerkesztője Katanics Sándor azzal kapcsolatos kérdésére, készült-e híradós anyag Magyar Péter május 1-jén tartott rendezvényéről, és ha igen, közölték-e azt.

A politikus – aki az idei önkormányzati választáson is indul, a Híd a Városért, a DK, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd közös képviselő-jelöltje lesz – a Facebook-oldalán kiemelte, a veszprémi eseményen legalább másfél ezer ember volt jelen, „hogy lássa és meghallgassa a belpolitikát napjainkban alaposan felkavaró személyt”. Az pedig az online közvetítésből is kiderült, hogy ott volt a Veszprémi TV stábja is.

„A felvétel vélhetően arra kell(ett), hogy elemzők hada vegye górcső alá, mibe lehet belekötni. Bizonyára lázas szorgalommal dolgoznak a fideszközeliek, hogy kitalálják, hogyan lehet megállítani »Brüsszel alázatos szolgáját«. Azt sejtem, a Kádár rendszer bukása óta példátlan eset az, hogy a Veszprém TV főszerkesztője úgy gondolta, egy ilyen esemény nem érdemes arra, hogy híradásba kerüljön. Merthogy nem került” – vonta le a következtetést Katanics Sándor.

Magyar Péter még az április 6-i budapesti demonstrációján jelentette be, hogy május 5-én tartja a következő nagy demonstrációját. Később árulta el, hogy a helyszín Debrecen lesz, mondván, az Magyarország második fővárosa, és ő meg akarja nézni, mennyire maradt fideszes. Ez jó kérdés egyébként, de nemcsak Magyar Péter, hanem a kínai CATL akkumulátorgyára miatt is.

Mint megírtuk, az éjjel áthúzott nadrágszíjat ábrázoló fideszes plakátok lepték el a debreceni Kossuth teret, ahol már szombaton leállították a webkamerákat.

A tüntetés egyébként elég nagynak ígérkezik Debrecenhez képest, a Facebook-eseményén eddig háromezren jelezték a biztos részvételüket, 7800-an pedig azt, hogy érdekli őket a demonstráció.