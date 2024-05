Doros Judit;

Debrecen;tüntetés;Magyar Péter;

2024-05-05 19:00:00

„Még a jóistenke is szereti Pétert” – Riport a debreceni tüntetésről

Az életérzés. Azt kell megváltoztatni.

Azt várom tőle, hogy minimum lebontsa a kétharmadot, és így megváltozzon az ország – mondta a 84 éves Zákány Istvánné, aki a hirtelen jött zápor ellenére kitartóan várta egy debreceni áruház árkádja alá húzódva, hogy elkezdődjön Magyar Péter anyák-napi tüntetése az alapvetően fideszesnek tartott városban. A református templom előtti tér zsúfolásig megtelt, legalább tízezer ember gyűlt össze, de az online térben is több mint százezren követték az élő közvetítést. Az egyedül élő nyugdíjas asszony mindkét felnőtt gyermeke külföldön dolgozik, egyikük Írországban, másikuk Ausztriában, szerinte, ha itthon változás lenne, elgondolkodnának azon, hogy hazajönnek.

– Látja, még a jóistenke is szereti Pétert, nem véletlenül frissítette fel a levegőt ezzel a pár perces nyári esővel – mondta egy kalapos idős hölgy, aki Balmazújvárosból jött át az unokáival. Hozzátette: neki már nincsenek évtizedei hátra, de azt reméli, a gyerekek jobban élnek majd, ha vége lesz az „uram-bátyám” rendszernek, ahol csak a rokonok meg a haverok jutnak zsíros falatokhoz. – Lehet, hogy idejött a legtöbb pénz vidéken, de az embernek egyszerűen a gyomra fordul fel attól, hogy ezek a NER-urak viselkednek. Ezt nem lehet „kiváltani” három zsák krumplival, de még új munkahelyekkel sem. Az életérzést kell megváltoztatni – mondta egy nemzetiszín karkötőt és kokárdát viselő férfi.

A tér melletti Piac utcában minden kandeláberen egy-egy dupla plakát lengedezett. Egyik oldalon „Debrecenben tiszteljük az édesanyákat” felirat, másikon egy fekete összetekert bőrszíj, piros tiltó jelzéssel áthúzva. A táblákat a Fidesz debreceni szervezete rendelte, a kiadásért felelős személy pedig Kósa Lajos elnök volt – olvashattuk a feliraton. A tüntetés végén akadt, aki bugylibicskával vágta le a plakátot, nem törődve azzal, hogy kamerák rögzíthetik a rongálást. Igaz, a teret pásztázó webkamera a hírek szerint pont az esemény előtti éjjel romlott el, de aztán vasárnap mégis működni kezdett.

„Nincs jobb, nincs bal, csak magyar! A változás mi vagyunk! Ellenzéki vagyok, de nem háborúpárti! Le a Viktatúrával” – láttuk a tömegben a táblákat, a helységnevek alapján pedig Békéscsabától Szerencsig, Mohácstól Budapestig az ország számos pontjáról ékeztek résztvevők.

Magyar Péter egy új, felajánlásképpen kapott napszemüvegben érkezett a rendezvényre, mert a propaganda által kigúnyolt, s nőinek nevezett előzőt árverésen jótékony célra értékesítették. A befolyt 3 millió forintot közönségszavazatok alapján a berettyóújfalui székhelyű Igazgyöngy Alapítvány fogja szétosztani három Debrecen környéki rászoruló családnak. Ritók Nóra az alapítvány elnöke bejelentette: Magyarországon majdnem kétmillió embert érint a társadalmi kirekesztődés kockázata, s ugyanennyien élnek mélyszegénységben. Szerinte nem három, de akár háromezer család krízishelyzetében is elkélne hirtelen a segítség, épp ezért egy ideig nem hozzák nyilvánosságra a kiválasztott „nyertesek” nevét, mert el akarják kerülni a többiek nehezményezését. Olyan családokat választottak ki, akiket a szegénység mellett egészségügyi problémák is terhelnek, a gyógyszerek kifizetése ugyanis náluk még több nehézséggel jár.

– kezdte beszédét Magyar Péter. Felidézte, hogy anyai nagyapja, Erőss Pál a debreceni református kollégium diákja volt, s felolvasott néhány mondatot az ő visszaemlékezéseiből. Anyák napján fontosnak tartotta elmondani: nem családbarát az a kormány, amelyik 11 éve befagyasztva tartja a most is csak 30 eurónyi családi pótlékot, tönkreteszi az oktatást és az egészségügyet, szülészeteket zár be, lerombolja a védőnői hálózatot. – Kósa Laliék hajnalban suttyomban, ahogy az a bűnözőkhöz illik, a lámpaoszlopokra nadrágszíjas képeket akasztottak. Köszönjük meg neki, hogy megértette az idők szavát és segít a Tiszának még erősebben áradni, mert nem lesz több nadrágszíj-összehúzás, ha az áradás majd elsodorja őket is – reagált a plakátokra. A kormány vidékpolitikáját bírálva megemlítette: 220 ezer romos, elhagyott ház áll a falvakban, sorra építik le vidéken az egészségügyi és oktatási oktatási intézményeket, közel kilencszáz háziorvosi praxis betöltetlen.

Debrecenben érzékeny téma az akkumulátorgyárak ügye – erről elsőként Kozma Éva, a Mikepércsei Anyák a Környezetért Egyesület elnöke beszélt a színpadon, megemlítve, hogy jelenleg már hét ilyen profilú gyár építése van folyamatban a város környékén. Magyar Péter szerint ez egy országos jelentőségű téma, amit nem lett volna szabad így elhallgatni a „nemzeti konzultációk” világában. Szavai szerint a lítium-ion akkumulátor hétszer több energiát képes tárolni, mint a hagyományos ólomalapú, ezért a gazdasági és környezeti előnyeiről nem szabad elfeledkezni. Hátránya viszont, hogy a gyártáshoz húsz különböző komponens és számos vegyszer kell, ez pedig megnehezíti az újrahasznosítást, illetve rengeteg gyúlékony, rákkeltő, magzatkárosító és meddőséget okozó anyag van benne. Ennek ellenére a gyártási technológiát akár biztonságosan is lehetne működtetni, ahhoz azonban szigorúbb környezetvédelmi előírások és működő ellenőrzési mechanizmus kell.

Végül bejelentette: miután a szükséges ajánlások többszörösét szerezték meg, 10-es sorszámmal felkerültek az EP választási listára.

A debreceni demonstráción többen színpadra léptek a TISZA EP-képviselőjelöltjei közül is. Az állásából kirúgott Tarr Zoltán korábbi reformárus lelkész elmondta: tizenöt éve idén volt először, hogy Balog Zolán kegyelmi botránya miatt nem ünnepelték meg a magyar ajkú református közösségek szimbolikus egységét, amely 15 évvel ezelőtt Debrecenben jött létre. Mivel a püspök nem akar lemondani a pozíciójáról, ezért két szervezet két különböző keresetet nyújtott be ellene az egyházi bírósághoz, hogy elmozdítsák.

Nagy Ervin és Rusznyák András szavalt, Rost Andrea pedig énekelt a színpadon, utóbbi megénekeltette a népes közönséget is. Magyar Péter végezetül bejelentette: június 8-án Budapesten a Hősök terén megtartják „az elmúlt húsz év legnagyobb” politikai tüntetését, ahová a debrecenieket is várják, június 9-én pedig reményeik szerint beverik az első, hosszú és jó vastag szöget a NER koporsójába.