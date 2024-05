nepszava.hu;

Karácsony Gergely;főpolgármester-jelölt;ajánlások;újraindulás;önkormányzati választás 2024;

2024-05-06 17:23:00

Összesen 40 ezren támogatták Karácsony Gergely újraindulását a főpolgármester-választáson

Az ellenzéki jelölt a szükségesnél nyolcszor több ajánlást adott le, két részletben. Hétfőre kiderült, hogy további három visszalépővel már csak nyolcan maradtak versenyben.

Lezárult az ajánlásgyűjtés, most ráfordulunk a győzelemig vezető célegyenesre – posztolta Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A jelenlegi főpolgármester, aki egyébként már pénteken leadta a Budapesten előírt 5000 érvényes ajánlás első adagját, hétfőn ahogy írta, a teljes csomagot.

– A minimálisnál 8-szor több ajánlást kaptam: 40 ezer budapesti polgár tisztelt meg eddig a bizalmával – tette hozzá Budapest vezetője, aki mindent megköszönt választóinak, még a szelfiket is. Egyben az is kiderült a szavazólapon feltüntetendő sorrendben a Párbeszéd, a DK és az MSZP jelöltjeként induló Karácsony Gergely számára, hogy feléje irányuló bizalom egyben hatalmas felelősség is.

Az már a Nemzeti Választási Iroda oldaláról derült ki, hogy a délutáni adatok szerint további hárman hivatalosan is bejelentették a visszalépésüket, így a jelenlegi főpolgármesternek az eredetileg 13 plusz egy jelentkezőből egyelőre még hét kihívója maradt, de valószínűsíthető, hogy számuk a hétfő délután négy órakor lejárt határidő utáni ellenőrzések nyomán tovább csökken. A visszalépők között van Ferenczik József, az Új Magyar Birodalmi Mozgalom részéről, aki már korábban jelezte, hogy feladja. Ugyancsak nem indul a Nemzetegyesítő Mozgalom színeiben eddig küzdött, 1947-es születésű Kovács János és a független Ács László sem.