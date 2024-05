nepszava.hu;

2024-05-06 17:17:00

Trócsányi László keresi a harmadik legtöbbet a jelenlegi EP 705 képviselője közül

Az Orbán-kormány volt igazságügyi minisztere a több mint hárommillió forintos havi alapfizetésén felül évente 66 millió forintot tesz zsebre mellékjövedelemként, itthonról.

Az Európai Parlament 705 képviselőnek összesen 1751 mellékállása van, és ilyen forrásból évente 8,7 millió euró érkezik a számlájukra. Közülük Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter – aki nemrég utasította vissza a Fidesz felkérését, hogy legyen alkotmánybíró – keresi a harmadik legtöbb pénzt – derült ki a hvg360-nak a Transparency International (TI) vizsgálata nyomán készült összeállításából. Megjegyezték, egy európai parlamenti képviselő alapfizetése 8757 euró (3,3 millió forint), és az uniós politikusok hetven százalékának van valamilyen mellékállása, de csak 180-an kapnak pénzt is ezért.

A képzeletbeli dobogó tetején egy litván politikus, Viktor Uspaskich áll, akinek a markát évente 3 millió euró üti. Ebből a pénzből befektetett egy olyan ásványvíz előállításába, amely állítólag megvéd a koronavírustól és pénzzel támogatott egy orosz álhíreket terjesztő litvániai weboldalt. Ezüstérmes egy francia szélsőjobboldali, populista politikus, Jerome Riviere áll 220 ezer eurós éves mellékjövedelemmel, a harmadik pedig Trócsányi László fideszes politikus, 171 ezer eurós kiegészítéssel, ami több mint 66 millió forintot jelent.

– Trócsányi a Károli Gáspár Református Egyetem oktatójaként és rektoraként havi 4,124 millió forintot, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumának tagjaként pedig másfél millió forintot kap. Trócsányit az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber követi, aki 170 ezer eurós plusz bevételt szerepeltetett bevallásában – olvasható a cikkben.

A magyar EP-képviselők közül ezen a listán is a fideszesek vannak túlsúlyban. Az adatok összesítése szerint évente Deutsch Tamás 45 778 eurót, Schaller-Baross Ernő 30 518 eurót, Győri Enikő 9292 eurót, Kósa Ádám 1831 eurót kap. Ujhelyi Istvánnak, aki öt éve MSZP-sként szerzett mandátumot, majd a pártból kilépett, de az EP szociáldemokrata frakciójának a tagja maradt, 36 000 euró az éves mellékjövedelme. Arra is kitértek, hogy Deutsch többletpénze ügyvédi tevékenységből, Ujhelyié oktatási, képzési tanácsadásból származik, Schaller-Baross a Millenáris Alapítvány és a Habsburg Ottó Alapítvány vezető testületében is dolgozik, Győri Enikő a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa, míg Kósa Ádám Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnökségi tagja.