nepszava.hu;

baleset;Nemzeti Színház;nyomozás;gyanúsított;

2024-05-06 18:37:00

A BRFK gyanúsítottként hallgatta ki a Nemzeti Színház ügyelőjét a novemberi baleset miatt

Csák János, a kulturális tárca vezetője ugyan azt állapította meg hónapokkal ezelőtt, hogy nincs felelőse a két színész, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó súlyos sérüléseinek. Most úgy tűnik, a rendőrségi nyomozás fordulatot vett.

Egy személyt gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség a Nemzeti Színházban tavaly november 10-én történt baleset ügyében – írja az Index, miután érdeklődésükre a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya „részben” megerősítette az információt. A gyanúsításról részleteket nem közöltek, de a lap szerint a baleset miatt a teátrum ügyelőjét vonná a nyomozó hatóság felelősségre.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, 2023 őszén a Rómeó és Júlia egyik előadása alatt két színészt, az egyik címszerepet játszó Szász Júliát és a Capuletet alakító Horváth Lajos Ottó lezuhant a díszlet nézőtérről nem látható részén a legfelső emeletről. Végtagsérülésekkel vitték kórházba őket, a felépülésük még hónapokba telhet. A rendőrség az üggyel kapcsolatban már korábban jelezte, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt zajlik a nyomozás. Ebbe szakértőt is bevontak.

Azt Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter tavaly karácsony előtti napokban a Facebookon közölte, hogy a Nemzeti Színházban november 10-én történt balesettel kapcsolatban a színház belső vizsgálata lezárult, egyszemélyi felelősség senkit nem terhelhet. Ezek után még azt is írta, hogy „Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója visszavonta lemondását, amit elfogadtam”.

A Népszava alig egy hónapja érdeklődött a BRFK-nál, de akkor még nem tudtak beszámolni gyanúsításról. Az Index szerint az elmúlt hetekben fordulat következett be a nyomozásban. Hozzáfűzték, hogy a gyanúsítotti kihallgatásnak azért is jelentősége van, mert amíg a balesetnek nincsen felelőse, addig a színészek sem kaphatnak kártérítést, ami miatt korábban ügyvédhez is fordultak a sértettek. Arról pedig mi is beszámoltunk, hogy a napokban kiderült, hogy Udvaros Dorottya és mások – Barta Ágnes és férje, Mészáros Martin, illetve Szép Domán és Szabó Sebestyén László – mellett, a balesetet szenvedő Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó is távozik a Nemzeti Színházból.