Doros Judit;

MSZP;kampány;Demokratikus Koalíció;Párbeszéd-Zöldek;önkormányzati választás 2024;

2024-05-06 20:32:00

„Nem lehet a Fideszt legyőzni jobboldali politikával”

Az ellenzék 2019-ben megtalálta annak ellenszerét, hogyan lehet legyőzni Orbán Viktort, az összefogást most is használni kell – hangzott el Dobrev Klára, Tüttő Kata és Karácsony Gergely salgótarjáni rendezvényén. Nagyjából kétszázan gyűlhettek össze a salgótarjáni Fő tár árnyas-ligetes részén.

– Ez a város mindig baloldali volt, talán még akkor is, amikor fideszes polgármester győzött. De 2014-től nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy Salgótarjánban demokrácia van, azóta itt a kormánypárt nem tudta áttörni a falakat, és remélhetőleg ez most sem sikerül nekik – fogalmazott a nyolcvanas évei közepén járó nyugalmazott iskolaigazgató, s egyben önkormányzati képviselő Czene Gyula, aki feleségével együtt figyelte a DK, az MSZP és a Párbeszéd kampányrendezvényét. Nagyjából kétszázan gyűlhettek össze a salgótarjáni Fő tár árnyas-ligetes részén, volt, aki úgy fogalmazott, hogy már-már majálist idéz a hangulat.

– Többen is lennénk. Az én lányom tanár, ő ha akarna se tudna jönni, másnap repítené az állásából a tankerület – mondta egy nyugdíjas asszony. Egy másik megjegyezte: vannak olyan hangok, hogy a Fideszre kell szavazni, mert akkor jön a pénz majd a városba, de szerinte kormánypárt a baloldalisága miatt annyira gyűlöli ezt a várost, hogy hiába lenne fideszes a polgármester, akkor se adnának egy fityinget sem. Akadtak, akik messzebbről jöttek. Két nyugdíjas férfi az ötven kilométerre lévő Ózdról, míg egy asszony a Mátra túloldaláról, Gyöngyösről érkezett. Mindannyian azt mondták: kíváncsiak voltak Dobrev Klárára, Tüttő Katára és Karácsony Gergelyre is, mert más az, ha „országos” politikus mondja el a véleményét és megint más, hogy ha egy helyi.

Elsőként Huszár Máté jelenlegi alpolgármester, az ellenzék polgármesterjelöltje lépett pódiumra, aki arról beszélt: az elmúlt nyolc évben lépésről-lépésre tanulta meg a közigazgatást, felkészült a feladatra, és erősnek érzi magát, hogy folytassa az eddigi baloldali polgármester, a szocialista Fekete Zsolt örökségét.

Tüttő Kata, Budapest szocialista főpolgármester-helyettese, EP-képviselőjelölt, azt hangsúlyozta, hogy minden településnek, így Salgótarjánnak is nagy szüksége lenne európai uniós forrásokra, legyen szó akár szociális, akár energetikai vagy egyéb fejlesztésekről, ezeket a pénzek azonban az Orbán-kormány miatt nem érkeznek meg. „Ezen is változtatni kell a júniusi választáson” – tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester felidézte: 2014-ben, amikor polgármester lett és ránézett a térképre, úgy gondolta, Zugló az egyetlen olyan hely, ahol regnáló fideszes városvezetőt győzött le az ellenzéki jelölt, de aztán rá kellett jönnie, hogy Salgótarjánban is ugyanezt történt. – Azok az önkormányzatok, amelyek nem a Fidesztől kapják az utasítást, a politika egy másik arcát mutatták meg. Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de a hatalmat nem az uralkodásért, hanem mások érdekében használjuk. Ahogy Göncz Árpád annak idején fogalmazott: azokat kell szolgálnunk, akiknek szolgálója nincsen – mondta. Szavai szerint nincs Budapest vagy vidék, Magyarország vagy Európa, mert mindannyiunknak közös a hazánk, az a politika pedig, amelyik ezt szembe akarja állítani, ordas hazugságokat szajkóz.

– Minket szövetségessé tesz, hogy pontosan tudjuk: ennek az országnak az egyik legnagyobb rákfenéje a ma uralkodó hatalom, ami nemcsak Orbán Viktor, de az a sok-sok talpnyaló, nyerészkedő, gázszerelőből lett milliárdos, és erkölcstelen ember, akik a közös vagyonunkból, pénzünkből forgattak ki minket az elmúlt 14 évben. Minket összeköt az is, hogy mi ezzel a hatalommal nem kötöttünk kompromisszumot soha, és soha nem is fogunk, ezt megígérem – mondta Dobrev Klára. A DK-MSZP-Párbeszéd uniós listavezetője hozzátette: nem lehet ezt az országot rendbe hozni és a Fideszt legyőzni jobboldali politikával, mert azt már láttuk, hogy az hová vezet.

– Nemrég ünnepeltük az Európai Unióhoz csatlakozásunk 20. évfordulóját. Tény, hogy 2010-ben, amikor Orbán átvette ezt az országot, kelet-közép-Európa egyik legirigyeltebb országa voltunk, aztán előbb a balti államok előztek meg, aztán a szlovákok, s most már azt lehet látni, hogy Békés megyéből Romániába mennek át az emberek dolgozni, s lassan már orvoshoz is, mert ott jobb az egészségügyi ellátás – fogalmazott. Ebben az országban semmi sem működik jobban, mint 14 éve – folytatta –, hiába érkezett temérdek uniós pénz. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzék 2019-ben megtalálta annak ellenszerét, hogyan lehet legyőzni Orbán centrális erőtérét, ez pedig az összefogás volt, aminek révén legalább az önkormányzatok szintjén 3 millió embert „szabadítottak” fel, megvan tehát a fegyver, amit most is használni kell.