2024-05-07 18:24:00

„Vedd vissza a jövőd” mottóval és Nagy Zsolt beszédével indul az idei Budapest Pride

Az idén már a 29. rendezvényre készülnek a szervezők, és nem csak a szexuális kisebbségek helyzetére, hanem rendszerszintű problémákra is fel szeretnék hívni a figyelmet.

Terézvárosban, a Podmaniczky utcában kezdődik majd 2024. június 22-én a Budapest Pride; a felvonulást huszonkilencedik alkalommal rendezik meg – írja az Énbudapestem, a fővárosi önkormányzat portálja a rendezvény Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás alapján. – Az idei menet 15 óra körül indul, majd a részvevők a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton vonulnak a Városligetbe, a Vajdahunyad vára előtti zöldterületre, a Civil Faluhoz, ahol a korábbi évekhez hasonlóan beszédek és zenés-táncos előadások lesznek.

A fesztivál megnyitó ünnepségén Nagy Zsolt színész mond beszédet. A szervezők róla megjegyezték, hogy aki generációjának egyik legfoglalkoztatottabb színésze, aki négy kisfiú és egy kislány édesapja. Mint írták a Pride szlogenje idén is ez lesz: „Vedd vissza a jövőd!” Tavaly legalább 35 ezer ember vett részt a felvonuláson, ami az egy hónapos közösségi fesztivál záróeseménye volt, akkor – emelték ki – a szélsőjobboldali ellentüntetések résztvevőinek összesített létszáma nem haladta meg a 25-30 főt.

A 2023-as rendezvényről lapunk is beszámolt, akkor Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, s úgy köszöntötte a résztvevőket: „Jó estét Pride, jó estét szerelem, sziasztok, büszke, szabad magyarok!”. – Egy haza csak akkor szabad, ha egyben szolidáris is – hangsúlyozta akkor Budapest vezetője.

– A szervezők a rendezvénnyel rendszerszintű problémákra, az azokra keresendő megoldási lehetőségekre akarják felhívni a figyelmet idén is: a rasszizmusra, a lakhatási válságra, az ökológiai krízisre, a demokráciába vetett hit válságára, a homofóbiára, transzfóbiára és a szexizmusra, valamint az azokra keresendő megoldási lehetőségekre – tették hozzá.