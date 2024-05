nepszava.hu;

2024-05-07

Leszavazták: nem lesz újra vitéz, főméltóságú, nagyságos és tekintetes úr sem Magyarországon

A parlamenti igazságügyi bizottság tetszését nem nyerte el a Mi Hazánk javaslata a nemesi, a külföldi államfők által adományozott főnemesi rangok és címek visszaállításáról.

Nem tárgyalhat az Országgyűlés Dócs Dávid képviselő indítványáról, amely módosította volna egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvényt, mert a parlamenti igazságügyi bizottság elutasította a Mi Hazánk képviselőjének javaslatát – írja a 24.hu. A szélsőjobboldali párt politikusa ugyan a megszüntetett magyar nemesi és főnemesi rangokat (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, primor, lófő) nem akarta ismét bevezetni, de kivette volna a szabályozási tilalom alól a külföldi államfők által adományozott nemesi, főnemesi rang viselésére adott engedélyeket is.

Ha Dócs javaslata átmegy, és arra a parlament is rábólint, akkor újra élhettek volna köztünk örökös főispánok, vitézek, főméltóságú, nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, nagyságos, tekintetes és nemzetes urak. A Mi Hazánk képviselője a kommunista rendszerből hátramaradt méltánytalan helyzetnek tartja, hogy Magyarországon az egyes nemesi és főnemesi rangot jelző címek használata tilos.

Célja ugyanakkor – mint hangsúlyozta – nem a nemesi, főnemesi, egyéb korábbi rangjelző címek adományozási lehetőségének visszaállítása lett volna, hanem az, hogy azok a magyar állampolgárok, akiknek az ősei a felsorolt címeket rendszerint a magyar nemzet kiemelt szolgálatának ellentételezéseként kiérdemelték, használhassák azokat. Azzal is érvelt még, hogy a Magyarországra látogató külföldi uralkodók, hercegek és más nemesek is használhatják nálunk a rangjukat és címeiket, a magyarok számára is időszerű ezeket engedélyezni.