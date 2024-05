Kardos Orsolya írása a Népszavának;

2024-05-08 09:41:00

Lakatos Márk a magyar olimpiai csapat formaruháiról: Lehet ez csinos, de hogy ettől senki nem fog a csapatra emlékezni, az biztos

Formaruhák porondon.

A Várkert Bazárban rendezték meg hétfő délután a Sporthoz öltözve címet viselő emlékérme- és bélyegkibocsátással egybekötött formaruha divatbemutatót. A helyszínen már egy órával a hivatalos kezdés előtt is rengetegen nézelődtek, fotózkodtak az előtérben kiállított támogatói és tervezői standok között. Itt találkozhattunk először a Heavy Tools és a Roland Divatház által megálmodott ruhadarabokkal, az Adidas kollekciójával, valamint a nemzeti színű talppal megbolondított fehér bőr Tisza cipővel, amiket aztán sportolók mellett többek között a magyar közélet olyan illusztris személyei vonultattak fel a piros fehér virágokkal szegélyezett, vidéki falunapokra emlékeztető kifutón, mint a minden idők legnagyobb hazai filmes költségvetéséből forgatott Most vagy soha! színészei, Berettyán Nándor, Mosolygó Sára és Fehér Tibor, valamint Győrfi Pál, Soltész Rezső és a HírTV riportere és műsorvezetője Mészáros Nóra.

A zenéről DJ Stephanie, a hangulatról pedig a két műsorvezető, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán opera-énekesnő Miklósa Erika és az M4 Sport műsorvezetője Mohay Bence gondoskodtak, előre megírt vagy rögtönzött párbeszédeik azonban sokszor inkább kínosak, mintsem szórakoztatóak voltak. Berettyán Nándor színpadra lépését például Mohay így kommentelte: “Aki látta a Most vagy soha! című filmet azt hiszem még most is azt gondolja, hogy ő Petőfi Sándor”.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár megnyitó beszédében elmondta, számára már most a magyar sportolók a legszebbek: “mindig a csúcsra törekszünk, nincs ez másképp a megjelenésünket illetően sem”.

Őt követően Gyulai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke hozzátette: “Párizs a sport, a kultúra és az elegancia városa, a magyar olimpiai csapat ruházatának összeállításakor igyekeztünk ezeket a szempontokat szem előtt tartani, és elnézve a sportolókat, talán mondhatom, hogy sikerült is. A 33. nyári olimpiai játékokra eddig 153 kvótát szereztünk 16 sportágban, ami a remények szerint júliusig még a 180-190-et is elérheti. Paralimpikonjaink eddigi 21 megszerzett kvótájával kiegészülve a magyar delegáció száma így várhatóan közel 400 fő lesz, két csapatkapitánnyal, Telegdy-Kapás Boglárkával és Szilágyi Áronnal az élen.”

A magyar olimpikonok és paralimpikonok egyaránt a Heavy Tools kollekcióját viselik majd a nyári olimpiai játékok történetében egyedülállóan, nem stadionban, hanem a Szajnán megrendezett megnyitó ünnepségen. Az egyszerre elegáns és praktikus ruhadarabokban a magyar nemzeti színek mellett a franciák zászlajában szereplő sötétkék is helyet kapott. A hivatalos ünnepi öltözetet az olimpikonoknak a Roland Divatház, a parasportolóknak a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja. A magyar paralimpikonok sportruházatát a Tisza gyártja és szállítja. A különleges kiegészítőkről a Zema gondoskodik.

“Nem lehet erre a kollekcióra mit mondani, látszik, hogy egy teljesen biztonsági játék mindenfajta olyan design és tervezői elem kihagyásával amitől karakteressé vagy felismerhetővé válna. Lehet ez csinos, kék zakót meg bézs nadrágot a H&M-től egészen a Ralph Lauren-ig árulnak minden boltban olcsótól drágáig, ezek a kortárs elegáns férfi viselet alapdarabjai, de hogy ettől senki nem fog a magyar csapatra emlékezni az biztos. Ugyanez mondható a zöld ingruhára is, aminek legalább a színe még valahol egy kicsit kiüt, de tervezői ötletek ebben sincsenek - mondta Lakatos Márk, aki a 2021-es tokiói olimpiai formaruha kiválasztásában zsűritagként vett részt. - Számomra azért nagyon fájdalmas ez, mert nem rég láttam, hogy Carine Roitfeld aki sokáig a francia VOGUE-nak volt főszerkesztője és azóta is a világ egyik meghatározó divatarca a mentora annak a munkának, amely során Franciaországban egy nagyon neves divatház, a Berluti tervezi és készíti az idei olimpiai csapat ruháit. Úgy gondolom, hogy az olimpiai formaruha tulajdonképpen minden ország designjának, divatjának egy nagyon kiemelkedő lehetősége arra, hogy megmutatkozzon több százmillió, sőt több milliárd ember előtt, a magyar divat krémjét kellene felvonultatni itt. És bár a Heavy Tools és a Roland Divatház is egy rendkívül jó márka, dolgozunk velük együtt, divatbemutatót is csináltunk, csinálunk együtt, semmi problémám nincs velük, mégis úgy érzem, most elmulasztottuk azt a pillanatot, hogy itt a magyar divattervezők színe javából valami olyan kreatív energia mutatkozzon meg a világnak amire emlékezhetnek.”