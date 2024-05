Rónay Tamás;

Eurovíziós Dalfesztivál;

2024-05-08 09:45:00

Ha a fogadóirodákon múlna, máris kihirdethetnék az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét

A versenyen Magyarország ezúttal sem vesz részt.

A Malmöben kedden kezdődött és szombatig tartó, az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) és a svéd közszolgálati televízió (SVT) által szervezett esemény favoritja a horvát énekes, Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim, amely minden fogadóirodánál toronymagasan vezet, s végső győzelmét 29 százalékra teszik. A potenciális győztesek rangsorában a svájci előadó, Nero a második The Code című dalával, a harmadik pedig az olasz Angelina Mango La Noia című számával, amellyel megnyerte az idei Sanremói Falfesztivált.

A rejtélyes elnevezés mögött nem kell különösebb titok után kutatni, mint Purisic egy interjúban elmondta, véletlenül jutott eszébe a Baby Lasagna név, még csak nem is kedvenc ételét akarta a közönség tudtára adni: ha ez lett volna a célja, akkor a Baby Pizzát választotta volna. A dalfesztiválon való indulását annak köszönheti, hogy ő nyerte meg a horvátországi Dora nevű versenyt. A Rim Tim Tagi Dim című dalát Horvátországon kívül már egy sor európai országban ismerik, hiszen előadta már Amszterdamban, Madridban és Londonban is. A malmöi eseményen a lapzártánk után rendezett keddi elődöntőn jelentkezett először a dallal: a közönség szavazatai alapján az első tízbe kell bekerülnie ahhoz, hogy felléphessen a szombati finálén.

Az idei Eurovíziós Dalfesztivált is beárnyékolja az ukrajnai háború. A bukmékerek kivétel nélkül a negyedik helyre sorolják az Alyona Alyona és Jerry Heil által előadott Teresa & Maria című dalt. A duó számára valójában nem is a győzelem a fontos. Daluk egy magával ragadó popballada, amely tisztelgés a nők bátorsága előtt világszerte, különösen Ukrajnában. "Azokról az erős, bátor és ellenálló ukrán nőkről van szó, akiket napról napra látunk az utcákon" – mondta egy interjúban Jerry Heil. „Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra, hogy mennyire egységesek voltunk az ukrajnai invázió kezdetén" – emlékeztetett Alyona Alyona. Daluk még akkor született, amikor Oroszország megtámadta hazájukat. A duó legfőbb küldetésének a dalfesztiválon azt tartja, hogy bemutassák az ukrán kultúra gazdag örökségét.

Egy iskola számára gyűjtenek pénzt, amely a háború alatt megsemmisült, így 250 gyerek nem fér hozzá az oktatáshoz. Ez eleve igen fontos ügy a művészek számára, különösen Alyona Alyonának, aki egykor maga is tanár volt. "Most már nemcsak a zenén keresztül egyesíthetjük az embereket, hanem egy jó ügy érdekében is" – mondta.

A gázai háború is érezteti hatását Malmöben. A palesztinpártiak az esemény bojkottjára szólítottak fel az izraeli szárazföldi akció miatt. Az Izraelit képviselő Eden Golan halálos fenyegetéseket kapott Instagram fiókján. "Miközben támogatjuk a szólásszabadságot és a véleménynyilvánítás jogát egy demokratikus társadalomban, határozottan ellenezzük az internetes visszaélések, gyűlöletbeszéd vagy zaklatás minden formáját, amely művészeink vagy a versenyhez kapcsolódó személyek ellen irányul" – szerepelt az EBU nyilatkozatában. "Nem mi vagyunk a közel-keleti konfliktus megoldásának színtere" – hangoztatták a svéd szerkesztők.