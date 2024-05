P. L.;

Budapest;Kína;tüntetés;Tibet;Hszi Csin-ping;Deák Ferenc tér;

2024-05-08 11:50:00

Tibeti zászlókkal várják Hszi Csin-pinget Budapesten

A rendőrség nem engedte, hogy a Karmelita előtt tüntessenek.

Tibetiek egy csoportja tüntet a Deák Ferenc téren Hszi Csin-ping kínai elnök és a kínai elnyomás ellen tiltakozva. A 444 szerint három napra kaptak területfoglalási engedélyt.

A demonstrációra zászlókkal és egy molinóval is készültek, igaz, utóbbinak nem volt egyszerű a helyet megtalálni. Szerettek volna a Karmelita kolostor előtt is tüntetni, de oda nem kaptak engedélyt a lapnak nyilatkozó tüntető szerint. A Kálvin teret választhatták volna még, de inkább a Deákra mentek, ahol reményeik szerint több kínai turistával tudnak majd beszélgetni. Gyanítják viszont, hogy Hszi Csin-ping konvoja nem fog arra járni, valószínűleg pont ezért adták nekik ezt a helyet.

Hazánkban elviekben mindössze öt tibeti él, ők ki is mennek demonstrálni, de külföldieket is várnak a szervezők. Azt egyelőre titkosnak nevezték, hogy terveznek-e még más akciót is.

A rendőrség egyelőre nem válaszolt a lap azon kérdésére, hogy miért csak a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér közül választhattak helyszínt a tibeti demonstrálók.