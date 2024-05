Telefonon beszélt egymással Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij

Á. B.;

Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;

2024-05-08 15:49:00

A fő téma a háború és béke volt.

Telefonon tárgyalt egymással szerdán Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke - tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát (MTI) Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A közlemény szerint a megbeszélés során áttekintették a magyar-ukrán kapcsolatok minden fontos elemét. A tárgyalás kiemelt témája a háború és béke kérdése volt.

Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. A két vezető egyebekben megegyezett, hogy a kétoldalú konzultációkat folytatni fogják.

A személyes találkozóra úgy tűnik, még várni kell. Azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára Oroszország 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát, Orbán Viktor az egyedüli EU-tagországbeli miniszterelnök maradt, aki nem járt Kijevben, noha Volodimir Zelenszkij több alkalommal személyesen is meghívta. Szijjártó Péter januárban találkozott az ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával, és bár úgy tűnt, sikerül tető alá hozni egy kétoldalú találkozót, ez azóta is várat magára. A kétoldalú találkozó elmaradása azért is figyelemre méltó, mert Orbán Viktor eközben arra szakított időt, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Ezt a poént a Népszava lőtte le először