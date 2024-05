Nagy Márton nem tett rendet a számkáoszban, de az biztos, hogy az Orbán-kormány a független benzinkutak többségét veszteségbe taszítja

Marnitz István;

2024-05-10 15:34:00

Az Orbán-kormány a jelek szerint értékeli a Mol múlt hét hétfői, 10-10 forintos üzemanyagárrés-csökkentését és egyelőre nem állítja vissza a két évvel ezelőtti rendszert.

A kormány egyelőre megelégszik azzal, hogy a hazai benzin- és gázolajtarifák által számított átlaga immáron nem vagy csak alig haladja meg az Ukrajnán kívüli szomszéd országok nélküli, szintén saját módszertan szerinti középértékét – összegezhető a tények szintjén Nagy Márton szerdai bejelentése.

A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett: az április 24-i kormányülésen két hét haladékot adtak a magyarországi kútláncoknak arra, hogy az üzemanyagárak átlagát „önkéntesen” csökkentsék a térségi átlagra, vagyis nem avatkoznak be keményebb eszközökkel. Ezzel szemben a valóság, hogy az elmúlt hetek során Nagy Márton és Varga Mihály pénzügyminiszter több alkalommal is kifejezte: ha a hazai olajcégek nem csökkentik profitjukat „önként” a KSH által számított, térségi átlaghoz, akár a 2022-es üzemanyagárstop újbóli bevezetése is felmerülhet.

Nagy Márton, amiként két hete, úgy szerdán is üdvözölte az üzemanyagárak esését. E szerint a 95-ös tarifája áprilisi csúcsértékéhez képest literenként 34, a dízelé pedig 54 forinttal, több mint 5, illetve 8 százalékkal esett. Ezzel szemben a valóság, hogy lapunk számításai szerint a helyzetet nem önmagukban a kútárak csökkentése javította. Ezek a lépések ugyanis alapvetően csak a nemzetközi áresést követték le. Az áttörés inkább akkor következett be, amikor a Mol, a múlt hét hétfőn, titokban, 10-10 forinttal, nagykereskedelmi árváltozás híján is mérsékelte kútárait. (Azt megelőzően néhány nappal megfigyelők mindössze 2 forintos gázolajárréscsökkentést tapasztaltak.) Másnap még Nagy Márton is a Mol árréscsökkentését üdvözölte. Az árrésvágást, ügyfeleik megtartása érdekében, a többi lánc, illetve kis kút is lekövette.

A tárcavezető által sem oszlatott számkáosz kevéssé átlátható. Előzetesen érdemes rögzíteni, hogy a KSH egyszerűen az Eurostat által gyűjtött, hetente frissített, eltérő módszertanú árakat átlagolja, a szerb értékeket pedig a GlobalPetrolPricesról veszik át. Az Eurostat magyarországi adatszolgáltatója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A kormányfelkérés utáni első, április közepi KSH-közlés szerint a „bővített” lista átlagát a hazai benzinár 20, a gázolajé pedig 31 forinttal haladta meg. Míg két hete Nagy Márton benzinnél 27, gázolajnál pedig 10 forintos, térségi felárat említett, két napra rá a KSH benzinnél 25, gázolajnál pedig 27 forintról tudósított. Igaz, amiként arra a miniszter szerdán is utalt, elfogadták az ágazat javaslatát, miszerint a cseh, lengyel és bolgár tarifákat is tartalmazó, térségi adat helyett csak Ukrajnán kívül a szomszéd országok árait átlagolják. A KSH ennek megfelelő, két héttel ezelőtti jelentése szerint a szomszédok szűkített átlagát benzinben már csak 10, gázolajban pedig 11 forinttal haladtuk meg.

Bár az árak és a módszertan változott, az árrések nem.

A KSH múlt hét végi, vagyis a Mol árréscsökkentését már tartalmazó, immár változatlan módszertanú, azaz hat szomszédunk átlagához viszonyított adatközlése benzinben további 6, dízelben pedig 1 forintos felárat mutatott. Bár a múlt hét közepe óta a Mol nagykereskedelmi díjait nem kevesebb mint négy alkalommal - 14, illetve 13 forinttal - csökkentette, sőt azzal a szokásával is felhagyott, hogy a két napra rá érvényesített ármódosításról csak hétfőn és szerdán döntsön, megfigyelők az árrésben nem láttak további változást. Ehhez képest Nagy Márton szerdai szavai szerint a csökkentésekkel „elértük a szomszédos országok átlagát”, „rend van”. (Az, hogy ezt a KSH pénteken várható adatsora visszaigazolja-e, a két héttel korábbi félreértések tükrében, kérdéses.)

A tárcavezető szerint az árcsökkentést a kereskedők „a profitmarzsukban le tudják nyelni”, ami azt jelenti, hogy egyikük sem szembesül veszteséggel. Ezzel szemben a valóság, hogy a közel ezer kis családi töltőállomás képviseletét ellátó Független Benzinkutak Szövetsége elnöke, Egri Gábor, a múlt héten, lapunknak levezette: eddigi, 5 forint körüli haszonkulcsuk tükrében a 10 forintos árrésvágás többségüket veszteségbe taszítja. Ráadásul közlése szerint Nagy Márton megkereséseikre nem válaszol.

Az Orbán-kormány szeretné, ha az ágazat fenntartaná a jelenlegi helyzetet, így a jövőben is nyomon követik a szomszédokhoz viszonyított hazai átlag alakulását - rögzítette Nagy Márton.