Vidnyánszky Attila indulatosan elmagyarázta az RTL-nek, hogy nincs joguk kérdezni tőle a magyar lélek pusztítása miatt

Á. B.;

RTL;Nemzeti Színház;Kulka János;Vidnyánszky Attila;

2024-05-09 06:15:00

Csak arról faggatták, a hagyományoktól eltérően miért nem ő hívta fel Kulka Jánost a hírrel, hogy a Nemzet Színésze lett.

Meglehetősen indulatos kirohanást kapott válaszul az RTL munkatársa, amikor a közpénzen fenntartott Nemzeti Színház igazgatójának próbált kérdéseket feltenni.

Vidnyánszky Attilát a kereskedelmi televízió riportere arról faggatta, miért nem ő értesítette Kulka Jánost arról, hogy a Nemzet Színésze lett.

Ezzel ugyanis egy 24 éves hagyomány szakadt meg, ugyanis az új cím birtokosát mindig a Nemzeti Színház vezetője hívja fel. Vidnyánszky Attila helyett azonban Kulka Jánosnak Molnár Piroska szólt. Hogy miért, azt nem tudni, de többen is értetlenül fogadták. Cserhalmi György azt mondta, ez neki is feltűnt, de nem tudja az okát. Az RTL az érintettől is szerette volna megtudni, hogy miért maradt el a gratuláció. Az elmúlt napokban többször, több témában is küldtek kérdéseket Vidnyánszky Attilának, válasz híján személyesen próbáltak tőle kérdezni - ám ebben nem volt semmi köszönet.

„Leteszem, mert az urak rám ragadtak és muszáj őket elküldenem oda, ahova gondolom” - ezzel a mondattal szakította meg a hívást egyik ismerősével, majd kiosztotta a csatorna stábját. „Ennek a csatornának joga nincsen kérdezni! Olyan szinten pusztítják a magyar ember lelkét, maga személyesen is, ön is” - mutatott rá Vidnyánszky Attila a kamerára, majd a következő mondattal zárta a beszélgetést: „Maguknak arra sem válaszolnék, hogy nappal van vagy este.”