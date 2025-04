Pintér családi cége szerezte meg Kulka János házát

Mint a a Népszava is megírta, Kulka János szabadulni akar a "stroke előtti idők" emlékétől, és ha már új életet kényszerített rá a sors, akkor legyen az teljesen új. Ennek részeként jogilag is felmondott a Katona József Színházban, és - írta meg pénteken a Blikk - eladta amúgy nagyon szeretett budai házát is.