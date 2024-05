Hatékony védelmet követelnek a politikusoknak Németországban, miután megszaporodtak az ellenük elkövetett erőszakos cselekmények

Rónay Tamás;

Németország;SPD;rendőrség;erőszak;AfD;

2024-05-10 12:23:00

Csak az a kérdés, hogyan lehetne ezt biztosítani. Erről egyelőre nincs egyetértés.

Németországban napok óta vita folyik arról, hogyan lehetne a legjobban megvédeni a politikusokat és a választott tisztségviselőket az erőszakos támadásoktól. A kérdés még aktuálissá vált szerdán, miután egy, a rendőrség és az ügyészség szerint mentális zavarban szenvedő férfi egy kemény tárgyat tartalmazó táskával fejbe vágta Franziska Giffey szociáldemokrata politikust, aki megsérült és rövid időre kórházi kezelésre szorult. A 74 éves férfit pszichiátriai intézménybe utalták.

Ugyancsak szerdán az Alternatíva Németországért (AfD) szélsőjobb párt két képviselője sérült könnyebben meg Stuttgartban egy támadás után.

S ez csak a két legutóbbi példa. Az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a politikusokkal szembeni erőszakos cselekmények. Múlt hétvégén a szociáldemokrata Matthias Eckét támadták meg fiatalok, miközben választási plakátokat ragasztott a kelet-németországi Drezdában. Súlyos sérüléseket szenvedett, az arccsontja több helyen is eltört.

Nancy Faeser szociáldemokrata belügyminiszter a 16 tartomány regionális belügyminiszterével tartott rendkívüli találkozóján arról tárgyalt, miként lehetne megelőzni a hasonló bűncselekményeket.

„A jogállamnak most tovább kell erősítenie a hazánk iránt politikailag elkötelezett személyek védelmét” – jelentette ki a miniszter az X közösségi hálózaton nem sokkal a videokonferencián keresztül tartott tanácskozás után. Azt is elmondta, hogy a bűnüldözési hivatal továbbra is „a legnagyobb elszántsággal” fog küzdeni a gyűlölet-bűncselekmények ellen, beleértve az internetes fenyegetéseket is. A szociáldemokrata politikus emlékeztetett arra, fontos „visszatérni a tisztelet politikai kultúrájához”. „Az erőszak elfojt minden vitát és tönkreteszi a demokratikus diskurzust. Határozottan fel kell mutatnunk a stop táblát” – tette hozzá. Faeser nem sokkal a találkozó előtt már kijelentette, mindazoknak, akik demokratákat támadnak meg, szembesülniük kell a jogállam erejével: gyorsan következetesen felelősségre kell vonni és meg kell büntetni az elkövetőket. „A jogállamiságnak tovább kell erősítenie a demokratikus erők védelmét hazánkban a ránk leselkedő masszív fenyegetésekkel szemben” – mondta.

„Az erőszakos cselekmények elkövetőinek szembesülniük kell a jogállamiság erejével: gyors és következetes eljárások és büntetések révén. Ha a büntetőjog további szigorítására van szükség a demokráciaellenes bűncselekmények szigorúbb büntetése érdekében, akkor erről mielőbb tárgyalni fogok a szövetségi igazságügyi miniszterrel”

– fejtette ki Faeser a Német Sajtóügynökségnek. Faeser a Matthias Ecke SPD-politikus elleni támadásra és más erőszakos cselekményekre reagálva már vasárnap is a nagyobb rendőri jelenlét mellett foglalt állást a választási kampányrendezvények védelmében.

A szövetségi belügyminiszter javaslata azonban nem nyerte el a tartományi tárcavezetők egyöntetű tetszését. Michael Stübgen (CDU) brandenburgi belügyminiszter óvatosan reagált: „Aki azt várja, hogy a rendőrség minden problémát meg tud oldani, az rosszul ítéli meg az előttünk álló kihívásokat” – magyarázta.

Herbert Reul Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere sem hiszi, hogy a politikusok védelmét jelentősen javítani lehetne a fokozott rendőri jelenléttel. „Őrültség azt gondolni, hogy minden politikusra külön-külön oda lehetne figyelni” – indokolt Reul a WDR televízió egyik műsorában. Mint mondta, eleve nem szolgál olyan sok rendőr az országban, ráadásul más feladatköröket is el kell látniuk. Mindamellett

„nem akarok olyan társadalmat, ahol minden politikus mellett egy rendőr áll az utcán. Már az is elég zavaró, ha körülöttem posztolnak”

– mondta Reul. Mint fogalmazott, nem szabad hagyni, hogy „néhány őrült tönkretegye a társadalmunkat”.

Daniela Behrens alsó-szászországi szociáldemokrata belügyminiszter szintén visszafogottan nyilatkozott. A Tagesspiegel című lapnak adott interjújában úgy vélte, a rendőrök kivezénylése nem jelent megoldást. A politikusok és az önkéntesek elleni támadások azonban elfogadhatatlanok, tette hozzá. „Ezért minden rendelkezésünkre álló jogi eszközzel bíróság elé kell állítani az elkövetőket” – hangoztatta Behrens.

Armin Schuster (CDU) szászországi belügyminiszter azt közölte, hogy a német felsőház, a Bundesrat kezdeményezi a politikusok és választásban segédkező önkéntesek elleni támadások büntetésének szigorítását. Ezért felhívást intézett Marco Buschmann liberális szövetségi igazságügyi miniszterhez, hogy segítse elő ezt a folyamatot.

Miközben Schuster felvetését támogatásáról biztosította Katja Meier szászországi zöldpárti igazságügyi miniszter, az SPD társelnöke, Saskia Esken ellenezte azt. Amit Schuster javasol, az „egyfajta kiváltságos bánásmód bizonyos emberekkel” – mondta Esken kedden az MDR televíziónak. Továbbra sem világos, hogy „ki tartozna e védelem alá, és ki nem”.

A Matthias Ecke szociáldemokrata politikus elleni brutális támadás után több német politikus követelte, hogy biztosítsanak hatékonyabb védelmet a politikusok számára. A Franziska Giffey-jel szembeni szerdai támadás után ráadásul még inkább felerősödhetnek ezek a követelések.