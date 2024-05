Mégis fellép Ócsán Koltai Róbert

nepszava.hu;

református egyház;Koltai Róbert;Ócsa;önálló est;

2024-05-09 20:02:00

Nem az önkormányzati szabadidőközpont vagy a polgármester vonta vissza a korábbi döntést, a helyi reformátusok ajánlottak fel új helyszínt. A színművész nem kér fellépti díjat, mert ez neki erkölcsi kérdés.

A helyi református közösség segítségének köszönhetően Koltai Róbert mégis felléphet Ócsán, ahol korábban a polgármester beavatkozása hatására lemondták önálló estjét – írja a Magyar Hang, miután ezt a Jászai Mari-díjas színész, rendező bejelentette a lap Kultúrtáj című műsorában. Elmondta, az ócsai református közösség felajánlott egy másik helyszínt, így végül mégis összejöhet az önálló est, amelyre a jegyek már mind el is keltek.

– Mintegy három hete a helyi református vezető lelkész írt egy levelet, hogy nagyon szégyelli, ami történt, és engedjem meg, hogy ők meg meghívjanak – mondta Koltai Róbert, aki ragaszkodott hozzá, hogy fellépti díj nélkül megy csak el, mivel ez neki nem anyagi kérdés volt, hanem erkölcsi. Indoklásképpen hozzátette: „mert mi az, hogy lemondja egy polgármester”.

Az alapesetről lapunk is beszámolt, amikor népszerű színművész még egy áprilisi Facebook-posztban fakadt ki, amely szerint a helyi művelődési házban közölték vele, hogy a polgármester nem engedélyezi a fellépését. A fideszes városvezető azt mondta, egyszerűen nem őt választották, és csak a kommunikációval meg a baloldali sajtóval van baj. Nem sokkal Később Koltai Róbert a Népszavának adott interjújában mondta el a teljes történetet – ami miatt azért nem szeretne agyvérzésben meghalni –, hogy autóban ült, amikor telefonon hívták az ócsai művelődési házból telefonáltak, hogy szeretnék meghívni a pedagógusnapra a tanárparódiákat tartalmazó estjével, és örömmel igent mondott.

– Két vagy három nap múlva érkezett egy e-mail az ócsai művelődési ház vezetőjétől. A levélben ez állt: „Tisztelt Koltai Róbert! Telefonon egyeztettünk egy ócsai pedagógusnapi fellépés miatt (június 3.). De sajnos a polgármester úrnak más elképzelése van a műsorral kapcsolatosan, ezért kérem, vegye tárgytalannak a jelentkezésemet. Elnézést kérek a kellemetlenségért, maradok tisztelettel.” – idézte pontosan a színművész, aki most arról számolt be, hogy már túl is tette magát a dolgon.