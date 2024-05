A tücsök ciripelése is hangosabb az állami médiánál, már ami Magyar Péter vitaötletét illeti

P. L.;

vita;Deutsch Tamás;Dobrev Klára;állami média;Magyar Péter;EP-választás 2024;

2024-05-10 10:56:00

Egyre kérdésesebb, hogy lesz-e európai parlamenti listavezetői vita. Pedig érdeklődés bizonyára lenne rá.

Továbbra is erősen kérdéses, hogy lesz-e európai parlamenti listavezetői vita Deutsch Tamás, Magyar Péter és Dobrev Klára részvételével. Magyar ragaszkodik ahhoz, hogy a vita helyszíne az állami média legyen, amely azonban azóta is látványosan hallgat az ügyben – írja a 24.hu.

A lap ismét megkérdezte Magyar Pétert az ezzel kapcsolatos elképzeléseiről. Azt a választ adta: „Bárhol hajlandó vagyok vitázni, miután a közmédia eleget tesz a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségének, és megrendezi a listavezetői vitát. Abban viszont nem leszek partner, hogy egy külön ellenzéki vitát rendezzenek egy olyan médiumon, ami nem jut el minden magyar emberhez.”

A dolog további érdekessége, hogy elvben mindenki hajlandó vitázni – a fideszes Deutsch Tamás is, aki közölte, hogy „minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni”. Az azonban továbbra is jó kérdés, hogy ez hol valósulhat meg. A Partizán már jelezte, hogy ők megszerveznek egy vitát május 17-ére, a Kongresszusi Központba, Deutsch azonban jelezte, hogy ide nem hajlandó elmenni, s feltehetően Magyar Péter is erre utalt az idézett nyilatkozatában. Csakhogy Deutsch Tamás azóta arról is hallgat, hogy ha nem a Partizán, akkor pontosan mely terep lenne számára megfelelő.

Az esemény jellegéből fakadóan persze valóban kézenfekvő helyszín lenne az állami média, ezért a 24.hu meg is kérdezte a közpénz-százmilliárdokból finanszírozott propagandaadót, hogy hajlandó-e a vitát megrendezni az európai parlamenti listavezetők között. A portál a kérdéseit többször is elküldte, válasz viszont azóta sem érkezett.