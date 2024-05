Nincs mondanivalója az Orbán-kormánynak arról, hogy Hszi Csin-ping az elődeinél is brutálisabb keresztényüldözést folytat Kínában

P. L.;

Orbán-kormány;Kína;Hszi Csin-ping;keresztényüldözés;

2024-05-10 09:53:00

Templomokat rombolnak, a híveket bebörtönzik, a Bibliát meghamisítják, az Orbán-kormány meg válaszra sem méltatta a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdéseit.

Bár az Orbán-kormány fennhangon szereti feltüntetni magát a kereszténység lángpallosú védelmezőjeként, a Hszi Csin-ping uralta Kína melletti látványos elköteleződése ismét erőteljesen beárazza ezt – mutat rá a 24.hu cikke.

A lap jelzi, hogy Hszi Csin-ping, a Kínai Kommunista párt hazánkban tartózkodó főtitkárának 2012-es hatalomra kerülése óta a keresztények helyzete jelentősen romlott az ázsiai országban, különösen az elmúlt öt évben. Ehhez összeszedték a rezsim néhány, kirívóan agresszív akcióját a helyi keresztény közösségek ellen, amelyektől a világsajtó is hangos volt.

– 2017-ben állami erővel porig romboltak egy katolikus templomot a hsziani egyházmegyében, annak ellenére, hogy a gyülekezet minden szükséges engedéllyel rendelkezett.

– 2018-ban a New York Times szerint Sanhszi tartományban egy protestáns gyülekezet templomát rombolták le. A hatóságok a föld alatti istentiszteleti termekben dinamitot helyeztek el, és amikor az épület összedőlt, buldózerekkel estek neki a romoknak. A gyülekezet vezetői közül többeket letartóztattak, egytől hét évig terjedő börtönre ítélték őket, emellett átnevelő táborba küldték az egyik lelkész feleségét, a Bibliákat pedig elkobozták.

– 2020-ban a hatóságok egy keresztény iskolát rohamoztak meg Anhuj tartományban. Négy tanárt letartóztattak, közülük ketten azóta is börtönben vannak. Amikor az erőszak hatására több család visszaíratta gyermekeit az állami iskolába, a szülőket zaklatni kezdték, a gyerekeket pedig tanáraik hátrányosan megkülönböztették, nyilvánosan megalázták.

– 2021-ben a Daily Wire arról írt, hogy a Kínai Kommunista Párt titkos létesítményekben tart fogva keresztényeket, ezekben hitük megtagadására kényszerítik és hónapokig kínozzák őket. Előfordul az is, hogy az ujgurokéhoz hasonló átnevelő táborba zárják őket, ahol embertelen körülmények között tartják őket fogva, és nem engedik őket imádkozni sem, helyette arra kényszerítik őket, hogy nyilvánítsák ki hűségüket a kommunista párt felé.

Mindezek mellett Kínában az is bevett szokás, hogy konkrétan meghamisítják a Bibliát: egyes részeket átírnak a párt szája íze szerint. A CBN News szerint az eredeti Bibliát betiltották, és helyette olyan verziókat adtak ki, amelyekben Jézust például gyilkosnak állítják be. János evangéliumának egy közismert jelenete például a nyolcadik fejezet, amely a házasságtörő asszonyról szól, akit meg akarnak kövezni, mire a Megváltó azt mondja az összesereglett tömegnek: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Ennek hallatára eloldalogtak. A Kínai Kommunista Párt által átírt verzióban mindez úgy néz ki, hogy Jézus maga végzi ki a házasságtörésen ért asszonyt, majd közli: „Én is bűnös vagyok.”

Az Open Doors nemzetközi keresztény szervezet 2024-es jelentésében összegyűjtötte azt az 50 országot, ahol a legsúlyosabb a keresztényüldözés szintje. Ezen a listán Kína a 19. lett, ami az elmúlt évek adatainál is rosszabb.

Mindezek fényében a 24.hu a következő kérdéseket tette fel az Orbán-kormánynak:

A Hszi Csin-ping folytatott megbeszélések során kifejezi-e Orbán Viktor, illetve Sulyok Tamás aggodalmát a kínai keresztények elszomorító helyzete miatt?

Szorgalmazzák-e a kínai államfőnél, hogy engedje szabadon a hitük miatt fogva tartott ártatlan embereket, és tegyen lépéseket a vallásszabadság előmozdításáért?

Illetve megragadják-e az alkalmat, hogy közbenjárjanak az üldözött kínai keresztényekért?

Választ nem kaptak.

Egyébként az Orbán-kormány külügyében nem egyedülálló jelenség, hogy homlokegyenest szembemegy azzal, amit ideológiailag kommunikál. Tavaly például a kabinet lényegében nyíltan a háborús agresszor Azerbajdzsán oldalára állt a zömmel keresztény örmények lakta Hegyi-Karabah elfoglalásakor, ezt követően pedig Orbán Viktor gratulált Ilham Aliyev azeri elnöknek.