Berend T. Iván és Csernyánszky Judit kapta a MÚOSZ Európánkért nevű díját

Az IDEA Intézet is arra jutott, hogy csak három párt került volna be a parlamentbe, ha most tartottak volna országgyűlési választásokat

Egy ugyanekkor tartott EP-választáson pedig a Fidesz-KDNP, a TISZA párt és a DK-MSZP-Párbeszéd közös lista mellett csak az MKKP-nek lett volna esélye mandátumszerzésre.