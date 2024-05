Nagyon úgy fest, hogy töküres a Fidesz ötlettára, Orbán Viktor pártja az évtized legigénytelenebb kampányát folytatja

Népszava;

2024-05-11 05:45:00

A Fidesz irtózatos média- és intézményi fölénye mellett lehet-e még egyáltalán versenyről beszélni? Van-e félnivalója Orbán Viktor pártjának? Kizökkenthető-e a magyar választó az évtizedes apátiából? Podcast.

Amíg Magyar Péter hasít, az ellenzék többi része pedig teljes erejével küzd, a Fidesz az évtized legigénytelenebb és legközhelyesebb kampányát folytatja. A június 9-i választás nagy kérdés most az, hogy Hadházy Ákosnak lesz-e igaza, aki szerint a mára kiépült Orbán-rezsim már különösebb erőlködés nélkül is hozni tudja a kényelmes győzelmet, vagy Magyar Péternek, aki szerint a Fidesz az Orbán-rezsim szabta feltételek közepette is megroppantható.

Visszhang mellékletünk két szerkesztője, Bálint Orsolya és Balassa Tamás, illetve Batka Zoltán műsorvezető sorra vette, hogy a Fidesz irtózatos média- és intézményi fölénye mellett lehet-e még egyáltalán versenyről beszélni, van-e félnivalója Orbán Viktor pártjának, kizökkenthető-e a magyar választó az évtizedes apátiából és lehet-e felépíteni a közvéleménykutatókból a következő ellenségképet.

Az önkormányzati és EP-választásig hátralévő egy hónapban a kampány eseményeivel foglalkozunk a Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol Élünk? adásaiban.