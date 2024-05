Égeti a pénzt a NER, a kampányra szánt minden 10 forintból 8-at a Fidesz és holdudvara költ el

Frank Zsófia;

Fidesz;kampány;ellenzék;pénz;költés;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-11 05:55:00

A főpolgármester-jelöltek közül messze Szentkirályi Alexandra szórja a legtöbbet. Itt a friss kutatás.

Csak április 29. és május 5. között, vagyis a múlt héten kicsivel több mint 178 millió forintot költöttek a Meta rendszerében politikai hirdetésekre a pártok, az Orbán-kormány, illetve a különböző, pártokhoz köthető szereplők. Ennek az összegnek 84,67 százalékáért, tehát 151 millió forintért az Orbán-kormány és a hozzá köthető szereplők felelnek – derült ki a Közösségi kalandozások nevű blogon közzétett kutatásból, amelyet Lévai Richárd marketingspecialista jegyez. A szakértő lapunknak elmondta: ez az arány ráadásul hetek óta a legalacsonyabb. – Április első hetében (ekkor volt Magyar Péter Kossuth téri tüntetése) a hirdetési összegek 93,35 százaléka a kormányhoz kötődött.

A Meta alapvetően a Facebook, az Instagram, a Messenger és a WhatsApp hirdetéseit fedi le. Ám hazánkban ez leginkább a Facebook- és Instagram-költéseket jelenti. A kutatás szerint a 178 millió forint az összes hazai Meta-hirdetés 16 százaléka, ami ugyan elsőre nem tűnik soknak, de nemzetközi összevetésben mégis nagy arány. A Lakmusz nevű oldal korábbi összesítéséből az látszik: már a kampányidőszakot megelőzően is soknak számított a politikai hirdetésekre fordított összeg az Unión belül. A portál január 15-e és április 13-a közt vizsgált adataiból kiderült, hogy az EU-ban lakosságarányosan harmadikként végeztünk.

A költési arányok így is megdöbbentőek. – A Fidesz mint párt a múlt héten bő 26 millió forintot fizetett a hirdetéseire, az ellenzéknél ugyanez 2,5 millió forint. A legérdekesebb különbség az influenszerek esetében van, a Megafonnál és a hozzá hasonló oldalaknál csak a múlt héten 45 millió ment el. Az ellenzéki oldalon viszont ez nulla forint, nincs ilyen hirdetés, mert nekik nincs influenszer-holdudvaruk – mondta lapunknak a szakértő.

A jelentős különbözet szinte minden területen tetten érhető.

A kormányoldalhoz köthető portálok a múlt héten 36 milliót fordítottak hirdetésre, miközben az ellenzékhez sorolhatók csak 3 milliót. „Méghozzá úgy, hogy a múlt héten a CÖF nem is hirdetett”

– teszi hozzá a szakértő. Ami a politikusokat illeti, ott a legcsekélyebb a differencia, a Fidesz−KDNP politikusai 41, az ellenzékiek 17 milliót költöttek. Ezek kizárólag Meta-hirdetések, és mint fogalmazott, érezhetően inkább ide lőnek a pártok. – Érdekes, hogy sokan tapasztalják, mennyi You­Tube-reklámot látnak, ami így is van, de valójában a ráfordított összeg a töredéke annak, mint amit a Facebookon szórnak el a pártok. Míg a Metában a már említett 178 milliót, addig a múlt héten a Google-nak „csak” 15 milliót fizettek ki. (A kutatásban olyan elemek is szerepelnek, mint például a függetlenek vagy a nemzetközi szervezetek, az összesített költés ezeket is tartalmazza).

Kiderül a kutatásból az is, hogy a hirdetéseknél erősen fővárosközpontú az ország, Budapesten ugyanis 14,5-szer annyi hirdetés ment el, mint mondjuk Tolna megyében. – Ezt némileg árnyalja, ha nemcsak területi adatokból indulunk ki, hanem megnézzük a Meta-felhasználók számát is megyénként. Így az látszik, hogy egy budapesti felhasználóra átlagosan 107, egy vidékire 89 forint jut. Viszont ha a kormány−ellenzék tengelyen vizsgáljuk ugyanezt, az látszik, hogy a kormányoldal sokkal kiegyensúlyozottabban költ országosan, mint az ellenzék, amelynek a fókusza leginkább Budapest – fogalmazott Lévai Richárd. Mindezt az adatok is alátámasztják. Például egy Somogy megyei felhasználó esetében átlagosan 70,52 forintot költ a kormányoldal, míg az ellenzéknél ez csak 4,04 forint. Budapesten valamivel kisebb a differencia, ott egy emberre 86,22 forintot költ a kormány, az ellenzék pedig 14,59-et.

Ami a főpolgármester-jelölteket illeti, ott is elhúzott a kormánypárt színeiben induló Szentkirályi Alexandra. Az összes költésből, azaz 43,765 millió forintból ő egyedül 31,952 milliót fordított a kampányára (ez része a pártköltéseknek). Az LMP-s és egyesületi támogatással indult Vitézy Dávid 7,3 milliót, Karácsony Gergely bó 4,1 milliót költött. Lévai Richárd kiemelte, Magyar Péter a vizsgált felületeken egy fillért sem költött hirdetésre. „Eközben tudjuk, hogy a kormányoldal 100 milliós nagyságrendben fizetett hirdetésekért a Metának, főleg a Megafonon és a CÖF-ön keresztül a Magyart lejárató tartalmakért.”

A kutatás egy összehasonlítást is végzett, amiből az látszik, hogy a jelenlegi hirdetésekre fordított összegek arányosan a 2022-es kampányéival egyeznek meg. Viszont, ahogy Lévai Richárd fogalmaz, „még messze a csúcs”.