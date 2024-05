Heves indulatok, régi arcok és meglepő jelölések közép- és észak-Budán

Szalai Anna;

választás;

2024-05-11 05:50:00

A választókerületeket bemutató sorozatunk 2. része.

Bár Böröcz László csupán Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt és Szentgyörgyvölgyi Péter belvárosi polgármester mögött kulloghatott, amikor Orbán Viktor a minap leugrott a pesti Ibolya-presszóba egy kis kampányeligazításra, a Fidesz valójában nagyon is számít arra, hogy Rogán Antal neveltje, a hírhedt bérlakás-törvény benyújtója visszahódítja nekik Buda várát. Az I. kerület ostroma jóval a kampányidőszak előtt elkezdődött.

V. Naszályi Mártát 2019-ben összellenzéki összefogással választották meg az I. kerület polgármesterének az ingatlanpanamába süllyedt Nagy Gábor Tamás ellenében. A rendszerváltás óta jobboldali vezetésű kerület elvesztését a Fidesz a mai napig nem emésztette meg. Az ellenzék akkor a testületi többséget is megszerezte, ám ez az idő múlásával erősen megkopott, majd két korábbi jobbikosból lett független képviselő rendszeres átszavazásával és egy időközi választáson szerzett Fidesz-mandátummal teljesen elveszett. A fideszesek kiharcolták, hogy Böröcz, akit a kerületben se országgyűlési, se önkormányzati képviselőnek nem választották meg, a testületi ülésen a képviselőkkel azonos feltételekkel szólalhasson fel. Majd szétosztották egymás között a bizottsági helyeket, megszerezték a helyi lapot és minden módon és eszközzel akadályozzák a V. Naszályi vezette önkormányzat működését, sőt, fegyelmit is indítottak ellene. A kerület mostanra a működésképtelenség határára sodródott, a testületi ülések kínos vitákba fulladnak.

V. Naszályi Márta már tavaly ősszel bejelentette újraindulását. Akkor a felmérések szerint 11 százalékkal előzte – az akkor még hivatalosan meg nem nevezett – fideszes kihívóját. Böröcz februárban fogadta el a felkérést a jelöltségre. De közben az ellenzéki oldalon is versenytársa támadt Naszályinak, a Kétfarkú Kutyapárt egy volt rendőrt, Nánásiné Abonyi Gyöngyit indította, aki éppen ebből a pártpolitikai csatatérből szeretné kivezetni a kerületet. A polgármester szerint viszont ezzel valójában a Fideszt segítik.

A jelenlegi polgármestert a DK-Párbeszéd-MSZP hármas fogata mellett a Momentum, egy helyi civil egyesület és Márki-Zay Péter pártja is támogatja. Ezzel együtt Budavár az ellenzék számára a legnehezebben megtartható kerületek közé tartozik. A kerületiek egy része kevesli az eredményeket, lassúnak találják a bérlakás-privatizáció végrehajtását, sokallják a csatazajt, miközben a Fidesz kegyetlen nyomulása is taszító. A kampány minden bizonnyal itt süllyed majd a legmélyebbre, hiszen itt várható a legélesebb küzdelem.

Ehhez képest a II. kerület egy sima tónak tűnik, ahol békében csónakázik mindenki. Örsi Gergely ugyan tavaly még elmondása szerint minden reggel úgy ébredt, hogy kilép az MSZP-ből és függetlenként indul az idei önkormányzati választáson, amit végül nem tett meg,

sőt, a DK- Párbeszéd-MSZP mellett a Momentum és az LMP támogatását is sikerült megszereznie.

Örsinek nem indult egyszerűen a ciklus, a választások után nem sokkal – Molnár Zsolt szocialista pártigazgatóval egyetemben – droggal fűszerezett szexorgián való részvétellel vádolták meg, amit tagadott. A kormánypárt felől érkező fekete felhő szétoszlása után nekiláttak a munkának.

A forráshiány ugyan a fővárosi ellenzéki kerületekhez hasonlatosan őket is sújtotta, de számos ötlettel igyekeztek ezt feledtetni. „Kultnapközit” csináltak a megugró rezsi miatt otthon fagyoskodóknak, fákat ültettek, orvosi rendelőt faragtak az egykori pártirodából, budai erdőkben rejtőzködő szemétből nyitottak kiállítást és applikációt indítottak a kátyúk bejelentésére, programot indítottak a Margit körút és környékének újbóli felvirágoztatására, példaértékűen rendbe hozták a Széna teret, sőt Örsi maga vezet – a résztvevők szerint nagy felkészültséggel – helyismereti sétákat a kerületben.

Örsi 2019-ben magabiztosan nyerte az önkormányzati választást a II. kerületet 2006 óta vezető fideszes Láng Zsolt előtt. Most jó esélye van az újrázásra. Az időközben a fővárosi közgyűlési frakcióvezetőséget parlamenti mandátumra cserélő Láng nem akart újra nekifutni, bár vélhetőleg a budapesti pártlistán teljes sorcserét végrehajtó Fidesz se benne látja a jövőt, hiszen a fővárosi közgyűlésen sincs befutó helye. A párt helyi embere, az orosz metrókocsi-beszerzést jogszerűnek minősítő Gór Csaba se vállalta be az indulást, ami érhető a legutóbbi országgyűlési választási fiaskója után, amikor Tordai Bencével szemben alulmaradt, de a felesége, Sebestyén Júlia műkorcsolyázó edző ellen folyó nyomozás se segíthette ebben. A Fidesz a másutt bevált módszert követve egy sportolót indít, Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozót. A kerületben egyébként az időközi választásokon is az ellenzék jelöltje, a DK-s Nagy Eszter győzött, miközben a legtöbb kerületben a fideszes jelölt nyert.

Fordított küzdelem Óbudán

Furcsa deja vu érzése támadhat a szavazólap láttán a III. kerületieknek. A polgármesteri székért ismét Bús Balázs és Kiss László száll ringbe esélyesként. Csak most éppen fordítva: a 2019-es ellenzéki kihívó, Kiss László most kerületvezetőként kampányol, míg Óbudát előtte több cikluson át irányító Bús kormánypárti kihívóként. Bús valójában egy percre se engedte el a kerületet, az elmúlt években árgus szemekkel követte utódja munkáját és ahol lehetett bírálta. Az indulás érdekében még a Nemzeti Kulturális Alap alelnöki és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatói tisztségét is hátrahagyta. (Bár a kormányközeli Index szerint Búst egyszerűen kirúgták, mert bírálta a centralizációra törekvő kulturális törvényt.) A kormánypárti polgármesterjelölt szerint jók az esélyei, mert ahogy az Indexnek fogalmazott: „gazdátlanná vált a kerület, semmit nem tartottak be az ígéreteikből és durva korrupciós ügybe keveredtek”.

Kiss László viszont maga köré gyűjtött mindenkit, a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd helyi szövetségéhez a Jobbik is csatlakozott, így hat párt jelöltjeként került fel a szavazólapra. (Rajthoz áll még Balogné Marosvölgyi Anna, a Mi Hazánk és Budai Sándor Viktor, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben.) A legutóbb a bicskei gyerekotthon ügyét vizsgáló fővárosi bizottság elnökeként fellépő Kiss egyébként mindent bevet a győzelemért: van kedvezményes muskátli, „megbecsülés program” a 65 év felettieknek, gyereknapi és Óbudai napi vígságok. Az MSZP-ből a választások után a DK-ba átülő Kissnek reményt adhat, hogy a 2022-es országgyűlési választáson Szabó Tímea magabiztos fölénnyel győzte le Búst, aki akkor a Fidesz országgyűlésképviselő-jelöltje volt a III. kerületben.