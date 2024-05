Novák Katalin váratlanul megjelent az andalúziai királyi lovasiskolában

Á. Z.;

Spanyolország;Novák Katalin;

2024-05-11 07:23:00

Szereti a lovakat.

Elég meglepő Facebook-bejegyzéssel állt elő pénteken a Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, vagyis a Spanyolországban lévő andalúziai királyi lovasiskola, amely szerint egy nappal korábban nem más, mint Novák Katalin volt magyar köztársasági elnök tett látogatást az intézményben. E szerint az exállamfőt egy salamancai illetőségű ezredes, a Ignacio Rosales kísérte el az útra.

Novák Katalin szereti a lovakat, mindössze két héttel a botrányízű február 10-i lemondása előtt a békési körútján benézett a Mezőhegyesi Ménesbirtokra is, amiről Facebook-bejegyzésben emlékezett meg. Néhány nappal később derült ki, hogy Ferenc pápa 2023. április 28-30-i magyarországi látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének, és bár eleinte hárított, a katari útját megszakítva haza kellett térnie, hogy február 10-én lemondjon.

Mint volt államfőt a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű pénzbeli juttatás illeti meg, amelynek havi összege jelenleg bruttó 4,5 millió forint. Elesik azonban ettől a juttatástól, ha „a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából biztosítottnak minősül”, azaz munkát vállal. Idetartozik a szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységen kívül minden, akár a képviselői vagy más kormányzati, közéleti munka. A volt államfőt – kérelmére – megfelelő lakáshasználati jog is megilleti, a lakást és fenntartását az elnöki hivatal biztosítja. Emellett személyes gépkocsihasználat is jár neki, ehhez a személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja. Legfeljebb háromfős titkárságot is fenntarthat, ehhez az Orbán-kormánytól kap helyiséget, továbbá térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg. Ugyan protokolláris, de fontos, szimbolikus jogkör, hogy Novák Katalin továbbra is használhatja a (volt) köztársasági elnök megnevezést, és még egy éven át mindenhova a TEK kíséri.

Mint megírtuk, ebből az egészből egyelőre a pénzre, a háromfős titkárságra és egy házvezetőnőre tartott igényt

Az andalúziai királyi lovasiskola a világ négy nagy akadémiájának az egyike, angol nyelvű Wikipedia-oldala szerint a a táncoló csődöreiről ismerik.