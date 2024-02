Á. Z.;M.A.;

botrány;lemondás;köztársasági elnök;elnöki kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-10 17:31:00

Lemondott Novák Katalin

Kimondta, hogy hibázott. Egy éven és kilenc hónapon át lehetett hivatalban. Abba az elnöki kegyelembe bukott bele, amelyet egy messzire visszhangzó pedofilügy másodrendű vádlottjának adott.

Hibáztam. Bocsánatot kérek – jelentette be az M1-en vetített beszédében Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, hogy lemond a tisztségéről. Ő volt Magyarország legfiatalabb köztársasági elnöke, nőként pedig az első, aki betölthette a tisztséget.

Novák Katalin körül alig több mint egy hét alatt fogyott el a levegő, miután kiderült, hogy elnöki kegyelemben részesítette a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét, K. Endrét, akit kényszerítésért 3 év 4 hónap börtönre ítéltek, mert próbálta eltussolni a főnöke, a pedofil V. János szexuális visszaéléseit.

– Nem a politikusokhoz, a politikacsinálókhoz szólok, hanem önökhöz ,akiknek a szolgálatára felesküdtem. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, amely sokakban értetlenséget, békétlenséget váltott ki, érhető, hogy magyarázatot várnak – kezdte a beszédét Novák Katalin.

– A kegyelmezési jogkör mind közül talán a legérzékenyebb. Mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem az elnöki kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a gyerekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, fizikailag vagy lelkileg gyerekeket bántalmaz. A gyermek a legfontosabb kincsünk, hiszem, hogy ebben – minden véleménykülönbség ellenére – egységes a nemzet – folytatta, hozzáfűzve, magyar emberként azt várná a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon, és ha mégis, vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a tisztségről.

– jelentette be. A döntés – folytatta – nem személyes okból volt nehéz, hanem azért, mert esküt tett. Így arra a kérdésre kellett választ találnia, hogy esküjéhez híven képes lenne-e a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni, rendelkezne-e a mozgástérrel, ami ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítse a feladatát.

– mondta, majd ismét bocsánatot kért azoktól, akik most úgy érzik, cserben hagyja őket, és a gyűlölet legyőzte a szeretet.

Novák Katalin azt is közölte, fel kellett tennie magának a kérdést, mit üzen a döntésével a gyerekeknek, a magyar fiataloknak – Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel, ne adják fel a nehéz pillanatokban sem, tartsanak ki, amíg lehet, a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs, az embernek, a nemzetnek egyaránt, vigyázzunk rá – fogalmazott.

Végül azt mondta, a politika kemény, olykor kegyetlen világ, és vannak, akik azt gondolják, a nőknek ezért nem is való. Ezzel nem ért egyet – hangsúlyozta, és azt üzente a nőknek, hogy ne hagyják magunkat, kellenek a nők a közéletbe is. – Hitem szerint így idővel méltányosabb, békésebb és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ – hangsúlyozta.

– Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam – mondta Novák Katalin, és beszédét azzal zárta, „Isten, áldd meg a magyart! Mert a tiéd az ország, tiéd a hatalom és tiéd a dicsőség”.

Novák Katalint 2022. március 30-án választotta meg a fideszes parlamenti kétharmad az ellenzék jelöltjével, Róna Péterrel szemben. Annak a 2023. május 10-én távozó Áder Jánosnak helyét foglalhatta el, akinek a második államfői mandátuma is lejárt, a köztársasági elnöki tisztség elnyeréséhez pedig kiváló ajánlólevél volt az akkori családügyi miniszter számára a tökéletesen NER-konform világnézet, amely abból a megjegyzéséből is sugárzott, hogy a nőknek folyamatosan versenyezniük kellene a férfiakkal. életük minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással, és legalább olyan magas beosztásban, legalább akkora fizetéssel kell rendelkezniük, mint a másiknak.

Az, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszterből avanzsált köztársasági elnökké, olyankor is látszott, amikor finoman szólva nem kellett volna. Blamázsba torkollott már az első külföldi út, a 2022. májusi lengyelországi látogatás is – derült ki a Direkt36 és a VSquare tényfeltáró anyagából –, amikor Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök hiába akart érdemi politikai és gazdasági kérdésekről tárgyalni vele, Novák Katalin mondanivalója kimerült inkább általános frázisokban. Ez elég feszült pillanatokat jelentett, amikor ugyanis három hónappal az orosz-ukrán háború kitörése után Mateusz Morawiecki megkérte Novák Katalint, magyarázza el, miért függ Magyarország ilyen nagy mértékben az orosz energiahordozóktól. a köztársasági elnök az Orbán-kormány untig ismert érvét adta elő, miszerint ez egy földrajzi adottság, történelmileg így alakult, az orosz energiahordozók kiváltása műszakilag lehetetlen. A lengyel miniszterelnök tudta, hogy nagyjából milyen válaszra kell számítania, és azonnal ellenérvekkel állt elő. A találkozó előtt részletes számításokat kért Magyarország orosz energiafüggőségéről, és arról, vajon megoldható-e az orosz energiahordozók kiváltása. A lengyel elemzések mind arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarország ki tudná váltani az orosz energiahordozókat, csak éppen nem akarja

Hasonló hangulatban zajlott Novák Katalin és Andrzej Duda találkozója. Ennek részleteiről egy lengyel forrás árulta el, hogy Duda világossá tette, hogy nem tetszik neki az Orbán-kormány szívélyes viszonya a Putyin-féle Kremllel, Novák azonban a politikai témák helyett inkább a katolicizmusról – amely szerinte összeköti a lengyeleket és a magyarokat – és istenhitről, a család fontosságáról és II. János Pálról beszélt. – Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud sok mindent tenni vagy mondani – fogalmazott a lengyel elnöki hivatalhoz közel álló forrás.

Bár a nyilatkozatok szintjén Novák Katalin – aki 2017 és 2021 a Fidesz egyik alelnöke volt – néha ellentmondott az Orbán-kormánynak, következetesen elítélte például Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, mint mindegyik elődjét, Orbán Viktor őt is arra használta, hogy köztársasági elnökként aláírja, amit kell. Novák Katalin szívesen teljesítette is, amit Orbán Viktor, illetve a Fidesz elvárt tőle. Egy nagy kivétel, egy pillanat azért volt, amikor Novák Katalin ellentmondott a parlamenti-kormányzati akaratnak, mégpedig akkor, amikor megvétózta és visszadobta a Lázár János fémjelezte kastélytörvény. Az építési é közlekedési miniszter ezért egyszerűen lekommunistázta, Orbán Viktornak kellett megvédenie az év végi nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Novák Katalinnak a kevésbé politikai megnyilvánulásai sem sikerültek túl jól. Elég visszatetszőre sikerült, hogy 2023 júliusában Ruandában felszólalhatott a Women Deliver nevű nőjogi konferencián úgy, hogy korábban ő volt a Political Network for Values nevű nemzetközi szervezet vezetője, amely világszerte küzd az abortusz és az azonos neműek házassága ellen.

A most kitört botrányban a Fidesz-közeli média eleinte védte Novák Katalint, aztán elég gyorsan elnémult, miután a közfelháborodás hatására többen távoztak a tanácsadói testületéből a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, K. Endrének adott elnöki kegyelem miatt. Maga a köztársasági elnök először azzal akarta elintézni az egészet, hogy nem kell nyilvánosan indokolnia, miért részesít valakit elnöki kegyelemben, a döntés felvet kérdéseket, és „adott esetben ezek megválaszolatlanok” maradnak. Szerdán Novák Katalinnak írt egy nyílt levelet a pedofil igazgató, a 8 év fegyházra ítélt V. János egykori áldozata is, csütörtökön pedig a lemondását követelő ellenzéki hangok közepette megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is, aki bejelentette, alkotmánymódosítást nyújt be, hogy pedofil bűncselekmények elkövetőit többé ne lehessen elnöki kegyelemben részesíteni. Ez elég világos célzás lehetett, hogy elengedték a kezét, utána még az MTI is normális hangvételű cikkben számolt be arról a pénteki tüntetésről, amelyen több ezer ember követelte Novák Katalin és az elnöki kegyelmet ellenjegyző Varga Judit távozását a közéletből. nem mellesleg Bayer Zsolt is jelezte, hogy magyarázatot vár az elnöki kegyelemre.

Mindezt Novák Katalin Katarban, a csütörtökön kezdődött dohai látogatásán vészelte át, de ékesszólóan árulkodott a lemondási szándékáról, hogy megszakította az útját, és szombaton, egy nappal a Tamím bin Hamad ál-Száni sejkkel tartandó tárgyalása előtt hazatért.

A szivárgó hírek szerint Orbán Viktort elég váratlanul érte az elnöki kegyelem botránya, nem is fogadta el a magyarázatot, amelyet a köztársasági elnök próbált adni rá. Ez érthető,

előtt.

Novák Katalin utolsó két érdemi közéleti megnyilvánulása egy csúcstalálkozó volt a világ 17 női államfőjének, hogy megbeszéljék a béke fontosságát, illetve az, hogy Gyulán a kedvéért kivezényeltek 200 diákot fagyoskodni egy kicsit, amíg ő solymászott és szelfizett egy kicsit.

Amiben Novák Katalin simán felülmúlta az elődeit, és az előjelekből ítélve sokáig csúcstartó marad, az az elnöki kegyelmek száma. Már 2023. májusában megírtuk, hogy a Budaházy-ügy elnöki kegyelemben részesített vádlottjai keveseket megillető kiváltságot kaptak Novák Katalintól, aki aztán nem másra, mint Ferenc pápa 2023. április 28-30. közötti látogatására hivatkozva kegyelmet adott magának a terrorizmusért elítélt Budaházy Györgynek, és bő kézzel elkezdte szórni az elnöki kegyelmeket. Amíg 2002 és 2022 között 17 573 kérelmezőből összesen 373-an, két százaléknyian kaptak elnöki kegyelmet Mádl Ferenctől, Sólyom Lászlótól, Schmitt Páltól, illetve Áder Jánostól, Novák Katalin csak 2023-ban összesen 446 beadványból 40 embernek, azaz több mint 8 százaléknyi kérelmezőnek adott kegyelmet.

mindössze 36 nappal többet a plágiumbotrányában 2012-ben bukó Schmitt Pálnál.