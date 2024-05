Egyre több a botrány, káoszba fulladhat az Eurovíziós Dalfesztivál döntője

Rónay Tamás;

botrány;Izrael;Hollandia;Eurovíziós Dalfesztivál;2024;

2024-05-11 10:52:00

Botrányok vezetik be a ma esti finálét. Az egyik a holland, a másik pedig az izraeli fellépőt érinti.

Fordulatos döntőre lehet számítani a ma esti malmői Eurovíziós Dalfesztiválon, és nem feltétlenül csak a változatos dalok miatt. A svéd sajtó azt találgatta, hová tűnt a holland fellépő, Joost Klein, aki már a pénteki próbáról is hiányzott. Ez a jelenlévő közönséget nem zavarta, sokan az előadó nélkül is végigénekelték a dalt, de arra nem kaptak választ, hogy a „főszereplő” miért hiányzik. Az Aftonbladet svéd lap szombat délelőtt azt közölte, a rendőrség eljárást indított a végső győzelemre az esélyesek között is emlegetett Joost ügyében egy „fenyegetés” miatt. Mint a svéd lap közölte, a holland férfit azzal vádolják, hogy erőszakos volt egy nővel szemben a produkció során. „Nem tudom, mennyire súlyos a helyzet, de a vizsgálat folyik” – mondta el a lap egyik forrása. A rendőrség megerősítette, kihallgatta az érintetteket. Annyi már bizonyos, hogy Joost Klein a döntő előtti próbán nem lesz jelen.

Az ügy előzménye, hogy a holland versenyző csütörtök este Izrael elleni megjegyzéseivel többször is megzavarta az elődöntőbe jutott országok sajtótájékoztatóját. Amikor az izraeli küldöttség válaszolt, demonstratívan a fejére húzta nemzeti zászlóját. Ezt követően az Európai Műsorsugárzók Szövetsége (EBU) megerősítette, hogy az „incidenst" vizsgálják. Ezt követően azonban az EBU hallgatásba burkolózott.

Időközben kiszivárgott egy videó is, amelyen egy izraeli újságíró szópárbajt vív a holland küldöttség egyik tagjával. Ez viszont vad pletykákat váltott ki arról, hogy Joost megütött valakit az izraeli küldöttségből – amit egyelőre senki sem erősített meg. A spanyol delegáció azonban szombaton is panaszt nyújtott be a szervezőkhöz egy izraeli újságíró ellen. Ám ennek hátteréről sem közöltek részleteket.

A helyzet rendkívül kényes, Joost Kleint közönségkedvencnek tartják, akinek jó esélye lenne a döntőben az első helyre. Ha valóban kizárnák, az hatalmas botrányhoz vezetne, ami azokat erősítené, akik már most is konteókat terjesztenek a dalfesztivállal kapcsolatban. Ezzel szemben, ha szombaton élőben léphet fel, az EBU-nak a legnagyobb rémálmától kell tartania: attól, hogy egy művész politikai nyilatkozatokat tesz a színpadon.

Ami a válságkommunikációt illeti, az EBU jelenleg érezhetően túlterhelt, amit a csütörtök esti incidens miatti folyamatos csend is tükröz: közvetlenül a csütörtöki elődöntő után az olasz távszavazás részeredményei véletlenül napvilágra kerültek. E szerint Izrael a tévénézők szavazatainak 39,1 százalékát szerezné meg, megelőzve Hollandiát 7,2 százalékkal és Svájcot 6,4 százalékkal. A számokat az olasz RAI csatornán mutatták be a műsor végén, bár az elődöntős műsorok szavazási eredményeit a szabályok szerint titokban kell tartani a döntő utánig. Az EBU később azt közölte, az adatok „hiányosak”. Ahogy a RAI pénteki sajtóközleményében hangsúlyozta, technikai hibáról volt szó, nem pedig a tényleges eredményekről. A műsorszolgáltató bocsánatot kért az EBU-tól, és megígérte, hogy a verseny hátralévő részében betartja a verseny összes szabályát.

Ennek ellenére a megjelenített szavazási eredmények futótűzként terjedtek a közösségi hálózatokon – és velük együtt felháborodást, nyers spekulációkat és összeesküvés-narratívákat idéztek elő. Ennek eredményeként az izraeli dal a bukmékerek körében is a második helyre ugrott fel – ami ismét felszította a vitát.

A bukmékerek fogadási esélyei amúgy is középpontba kerültek az elmúlt napokban, mert igen rosszul ítélik meg a favoritok esélyeit. Másrészt sokszor éri őket a bírálat, egyfajta önbeteljesítő jóslatként befolyásolták a verseny megítélését és talán a szavazási viselkedést is.

Nem világos, hogy – a tagadás ellenére – mennyire tekinthető reprezentatívnak az olasz adat. Az izraeli fellépőt csütörtökön nagy ovációval fogadták, szállodája előtt azonban pénteken is tüntetők százai sorakoztak fel: Eden Golant teszik felelőssé Izrael gázai offenzívájáért. Ezért az énekes csak erős rendőri védelem alatt hagyhatta el a szállodát.

Az izraeli fellépő körüli botrány szombaton is folytatódott. A finn média szerint tüntetők léptek be az Yle közszolgálati tévécsatorna előcsarnokába Helsinkiben. Az aktivisták azt követelik, hogy a finn csatorna bojkottálja a dalfesztivált. Körülbelül 40 tüntetőről van szó, akik azzal indokolták akciójukat, hogy emlékeztetni akarják az embereket mindarra, ami Gázában történik.

Az egyik tüntető, Wilhelm Blomberg azt mondta a lapnak, hogy a demonstrálók célja az, hogy rávegyék az Yle vezetőit, beszéljenek velük a ma esti ESC-döntő bojkottjának követeléséről.