Molnár Zsolt írásban kérdezte meg Navracsics Tibortól, hogy kié a Balaton

2024-05-11

Az MSZP pártigazgatója szerint a tó nem lehet kis Florida.

Nem szabad megosztani, nem szabad kizárólagossá tenni a Balatont, mert az már az 1900-as évek óta az üdülőké és az itt élőké, akik békességben megférnek egymás mellett, hiszen jelentős hozzájárulást adnak a helyi önkormányzatok számára a beszedett adók, rengeteg munkahelyet teremt a turizmus - fogalmazott szombati Facebook-videójában Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, amikor bejelentette, hogy írásban fordult Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterhez azzal, hogy tegyék tisztába a kérdést, kié a Balaton, az ott élőké, a nyaralóké vagy az ingázóké, akik sok időt töltenek ott, de hivatalosan nem a tó környékén élnek.

A szocialista országgyűlési képviselő Tihanyban tartott sajtótájékoztatóján azt is elmondta, a levélben a minisztertől azt is megtudakolta, milyen startégiát szeretne a következő időszakban felépíteni a Balaton fejlődéséért, lesznek-e bérlakásépítési programok, hogy a helyi fiatalok itt maradjanak a Balaton környékén és ne költözzenek el, a kis és középvállalkozások kapnak-e támogatásokat például szállásfejlesztésre, üdülőfejlesztésre, hogy ne csak luxusszállodák épüljenek a Balaton partján, hanem a családok számára elérhető más szállások is rendelkezésre álljanak, illetve bővül-e a táboroztatási lehetőség, hogy Magyarország minden fiatalja eljusson a Balatonhoz.

A Balaton a magyar nemzeté, közös felelősségünk, hogy ez sok évszázadig így maradjon – zárta sajtótájékoztatóját a politikus.